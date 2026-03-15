Luan Santana celebra história construída ao lado dos fãs: “Cresceram junto comigo”

Luan Santana garante que, apesar das muitas mudanças em sua vida, continua com a mesma essência de quando estourou aos 17 anos com “Meteoro da Paixão”. Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, durante mais um show da turnê Registro Histórico, em São Paulo, o cantor refletiu sobre sua trajetória e celebrou o privilégio de amadurecer junto com os fãs.
Segundo Luan, muita coisa mudou desde o início da carreira: “Eu mudei muito. É claro que a essência da gente… Eu acho que, se a gente não mantém a nossa essência, acaba não passando verdade para as pessoas”, declarou. “Então acho que a minha essência eu mantenho, eu mantive, e eu acho que ninguém perde a essência tão fácil assim”, o cantor garantiu.
O artista também ressaltou que teve o privilégio de viver cada fase da vida ao lado dos fãs. Para ele, crescer junto com o público é o que torna sua trajetória ainda mais especial e significativa: “Acho que essa relação com o meu público vai muito disso, assim, toca muito nesse ponto. É uma coisa muito profunda, cara, que a gente viveu nos últimos anos”.
Ao falar sobre a nova fase da carreira, Santana afirmou que o projeto Registro Histórico acabou evidenciando ainda mais a relação construída com os fãs ao longo dos anos: “E acho que a gente está tendo a prova disso meio que à flor da pele, assim, nesse show novo, no registro histórico. Eu acho que a importância desse tempo que a gente se conhece está sendo efetivada, comprovada nesse projeto”.
Hoje, Luan se vê como uma nova pessoa: tornou-se pai, marido e amadureceu com o passar dos anos. Ainda assim, faz questão de destacar que a essência segue a mesma, aquela que conquistou o público lá atrás: “Hoje eu sou um novo cara: eu sou pai, eu sou marido. Então é lá eu, com 17 anos, com a carreira meteórica com que eu explodi no Brasil inteiro”, lembrou.
Por fim, o cantor também relembrou o início da carreira, quando ainda era adolescente, e destacou que os fãs acompanharam de perto cada fase de sua vida e amadurecimento: “Eu era um adolescente aprendendo as coisas da vida. Então acho que isso torna tudo ainda mais forte, porque vocês acompanharam cada etapa desse meu crescimento, cresceram junto comigo. Pois é, isso é muito massa”.