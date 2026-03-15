16/03/2026
Luan Santana se emociona ao relembrar apoio essencial da mãe no início da carreira

Quando Luan Santana estourou em todo o Brasil com o sucesso de “Meteoro da Paixão”, ainda aos 17 anos, tinha ao seu lado uma aliada: sua mãe, Marizete Santana. Durante os bastidores de mais um show da turnê Registro Histórico, em São Paulo, o cantor conversou com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, e relembrou o papel essencial da mãe no início de sua trajetória.

Segundo Luan, Marizete esteve presente desde os primeiros passos da carreira e chegou, inclusive, a ajudar na montagem do cenário de seus shows: “Hoje eu tô recebendo, depois de muitos anos, a minha mãe. Ela veio me ver no show. E quem falou do cenário? Aí, aconteceu isso mesmo, ela que fazia o meu cenário”, ele se emocionou ao relembrar o apoio.

Ao relembrar os bastidores simples do início da carreira, Luan segurou as lágrimas: “Ela pegava um pano preto, esticavam os panos brancos na frente do preto, aí a gente jogava luz colorida no branco. Ela costurou, né? Ela que fez, com bolinha de gude na ponta para esticar assim. E aí hoje a gente… pô, massa, velho. Por isso que eu falo, é muito, muito significado, né? Tudo, cara”, afirmou.

O cantor também refletiu sobre o significado que a música ganhou em sua vida ao longo dos anos: “É uma profundidade… Acho que é muito difícil a gente ver coisas hoje em dia fora da música, sabe? Coisas que têm essa profundidade assim”, explicou. “É por isso que a gente, acho que valoriza tanto. Falando de todas as áreas, eu acho, da vida, né? Acho que todo mundo sente um pouco isso.”

Para Luan, essa conexão construída ao longo do tempo é justamente o que torna sua trajetória tão especial e marcante: “Tá faltando profundidade nas coisas. E eu sou muito grato por protagonizar uma história tão bonita e ter pessoas comigo nisso, nesse sonho”, encerrou o cantor, que lotou o Allianz Parque por duas noites consecutivas com um megashow que revisita sua história nos palcos.

