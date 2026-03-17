Lucas Lima é internado e passa por procedimento cirúrgico: “Vou precisar de um tempo”

O músico, ex-marido de Sandy, foi submetido à operação para aliviar as dores na hérnia

O músico Lucas Lima, ex-marido de Sandy, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde, nesta terça-feira (17/3). Por meio das redes sociais, ele revelou que fez um procedimento cirúrgico relacionado à hernia e que segue internado. De acordo com o relato, o artista enfrentava dores na região e tentou controlar o diagnóstico com fisioterapia, mas decidiu realizar a intervenção para aliviar o quadro.

“Fiz um procedimentinho chato aqui de bloqueio na minha hérnia. Foi tudo ‘sussa’, tudo tranquilo, mas dá uma abalada. Acho que vou precisar dar um tempinho aqui pra me recuperar, volto em breve com entretenimento de altíssimo nível, sofisticação e sensualidade”, iniciou Lucas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lucas Lima compartilhou um registro tirado já depois da cirurgia. Reprodução/@lucas.lima Lucas Lima sobre vida amorosa: “Decidi que não falo mais sobre isso” Reprodução/AgNews Lucas Lima Reprodução Instagram Lucas Lima Lucas Lima abre álbum de fotos com namorada, Nina Forlin Reprodução: Instagram/@lucas.lima Lucas Lima e Sandy no clipe de “Localizei” Reprodução / YouTube Voltar

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Apesar da condição médica, o músico seguiu demonstrando positividade e brincou com a situação: “Até por que essa hérnia veio de carregar o entretenimento da internet brasileira nas costas”. Ele ainda agradeceu à equipe médica e à nova companheira, Nina Forlin, com quem assumiu relacionamento em janeiro: “Obrigado pelo carinho no procedimento. Para cima deles, time!”.

Na publicação, Lucas Lima compartilhou uma série de registros na unidade médica, com direito a vídeo dançando antes do início do procedimento e depois já com o avental hospitalar e se alimentando.