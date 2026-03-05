lucas-lima-reclama-de-ser-chamado-de-“ex-de-sandy”:-“nem-meu-nome-botam-mais”

Lucas Lima decidiu reviver o passado com uma publicação feita em uma rede social na última quarta-feira (4/3). Ele mostrou quando saiu na capa de uma revista adolescente no fim da década de 1990, fazendo uma comparação de como era chamado lá atrás e como é atualmente.

O músico postou a revista que tinha a seguinte chamada, com uma foto dele: “‘Comigo tem que ser fiel’. No ensaio do novo show, Lucas, da Família Lima, fala de música e de seu namoro com Sandy”. Ele legendou: “Deixa eu repostar isso logo porque há 3 dias tá todo mundo me encaminhando [risos]”.

Em seguida, reagiu conforme é citado nas notícias atuais: “Muito louco que, em 1999, quando escreviam sobre mim, tinha até o nome da minha banda! Hoje nem meu nome botam mais, só ‘ex’. Troço doido isso”.

Lucas e Sandy anunciaram a separação no fim de setembro de 2023, após 15 anos de casados. Eles tiveram um filho juntos, o Theo, cuja identidade física é preservada nas redes sociais.