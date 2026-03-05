07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Ludmilla se manifesta sobre confusão em sessão após ter título de cidadã niteroiense aprovado

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ludmilla-se-manifesta-sobre-confusao-em-sessao-apos-ter-titulo-de-cidada-niteroiense-aprovado

Ludmilla, cantora e compositora, se pronunciou nesta quinta-feira (5/3) sobre a confusão registrada na Câmara Municipal de Niterói durante a votação que aprovou a concessão do título de cidadã niteroiense à artista. Em publicação na rede social X, a cantora manifestou apoio à vereadora Benny Briolly (PSOL/RJ), que protagonizou um embate com a também vereadora Fernanda Louback (PL/RJ) durante a sessão.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Na mensagem, Ludmilla afirmou que presta solidariedade à parlamentar após o que classificou como ataques sofridos durante o debate: “Hoje, meu agradecimento e solidariedade vão para a Benny Briolly, que mais uma vez foi atacada e quase agredida por defender e destacar a cultura do povo preto. O que deveria ser um momento para comemorarmos virou mais um episódio de indignação. Você não está sozinha. Pra cima, Benny!”, escreveu a cantora.

Veja as fotos

Reprodução: X/@Ludmilla
Ludmilla sobre confusão em sessão entre Benny Briolly e Fernanda LoubackReprodução: X/@Ludmilla
Reprodução: Instagram/@ludmilla
Ludmilla em foto de divulgação da canção “Bota”Reprodução: Instagram/@ludmilla
Foto: Sérgio Gomes/ASCOM Câmara de Niterói
Benny Briolly e Fernanda Louback, vereadoras de Niterói, no Rio de Janeiro, discutiram durante sessãoFoto: Sérgio Gomes/ASCOM Câmara de Niterói
Foto: Wagner Meier/Riotur
Ludmilla lota ruas do CentroFoto: Wagner Meier/Riotur
Divulgação
Ludmilla em “Fragmentos”Divulgação

Leia Também

Ludmilla encanta ao mostrar 1º encontro da filha com Minnie e Mickey na Disney
Famosos

Ludmilla encanta ao mostrar 1º encontro da filha com Minnie e Mickey na Disney

Ludmilla aponta boicote de gravadora em novo lançamento e desabafa: “Vou sair dessa”
Famosos

Ludmilla aponta boicote de gravadora em novo lançamento e desabafa: “Vou sair dessa”

Ludmilla recebe apoio de famosos após se manifestar sobre processo contra Marcão do Povo
Redes Sociais

Ludmilla recebe apoio de famosos após se manifestar sobre processo contra Marcão do Povo

Ludmilla se derrete pela filha, Zuri: “Cada dia mais apaixonada e encantada”
Famosos

Ludmilla se derrete pela filha, Zuri: “Cada dia mais apaixonada e encantada”

A confusão ocorreu na última terça-feira (3/3), durante a sessão da Câmara Municipal de Niterói que votou a proposta de conceder o título de cidadã niteroiense à cantora. O projeto, apresentado por Benny Briolly, foi aprovado por 8 votos a 6, mas o debate foi marcado por trocas de acusações entre parlamentares.

Durante a discussão, Fernanda Louback criticou a homenagem e afirmou, da tribuna, que “parece que é crime no Brasil você ser branco”, acrescentando que possui ascendência negra e alemã. A declaração gerou reação imediata de outros vereadores e elevou o tom do debate.

O clima ficou ainda mais tenso quando a parlamentar fez um comentário sobre a aparência de Benny Briolly, mencionando o cabelo da colega. As duas passaram a discutir de forma mais ríspida, e outros vereadores precisaram intervir para evitar que o confronto evoluísse para agressões físicas. Assessores também se aproximaram, e a sessão acabou encerrada em meio ao tumulto.

A votação do título ocorreu semanas após críticas de parlamentares do Partido Liberal ao show de Réveillon realizado por Ludmilla na Praia de Icaraí, em Niterói, que reuniu mais de 700 mil pessoas e registrou recorde de público na cidade. Parte da bancada questionou a apresentação da música “Verdinha”, lançada em 2019, sob a alegação de que a canção faria referência ao consumo de maconha. Benny Briolly contestou a interpretação e classificou as críticas como tentativa de criminalizar expressões culturais das periferias.

A homenagem reconhece o impacto cultural da cantora, hoje um dos principais nomes da música brasileira com projeção internacional. A entrega oficial do título de cidadã niteroiense ainda deverá ocorrer em cerimônia que será agendada pela Câmara Municipal.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.