Ludmilla se manifesta sobre confusão em sessão após ter título de cidadã niteroiense aprovado

A confusão ocorreu na última terça-feira (3/3), durante a sessão da Câmara Municipal de Niterói que votou a proposta de conceder o título de cidadã niteroiense à cantora. O projeto, apresentado por Benny Briolly, foi aprovado por 8 votos a 6, mas o debate foi marcado por trocas de acusações entre parlamentares.

Durante a discussão, Fernanda Louback criticou a homenagem e afirmou, da tribuna, que “parece que é crime no Brasil você ser branco”, acrescentando que possui ascendência negra e alemã. A declaração gerou reação imediata de outros vereadores e elevou o tom do debate.

O clima ficou ainda mais tenso quando a parlamentar fez um comentário sobre a aparência de Benny Briolly, mencionando o cabelo da colega. As duas passaram a discutir de forma mais ríspida, e outros vereadores precisaram intervir para evitar que o confronto evoluísse para agressões físicas. Assessores também se aproximaram, e a sessão acabou encerrada em meio ao tumulto.

A votação do título ocorreu semanas após críticas de parlamentares do Partido Liberal ao show de Réveillon realizado por Ludmilla na Praia de Icaraí, em Niterói, que reuniu mais de 700 mil pessoas e registrou recorde de público na cidade. Parte da bancada questionou a apresentação da música “Verdinha”, lançada em 2019, sob a alegação de que a canção faria referência ao consumo de maconha. Benny Briolly contestou a interpretação e classificou as críticas como tentativa de criminalizar expressões culturais das periferias.

A homenagem reconhece o impacto cultural da cantora, hoje um dos principais nomes da música brasileira com projeção internacional. A entrega oficial do título de cidadã niteroiense ainda deverá ocorrer em cerimônia que será agendada pela Câmara Municipal.