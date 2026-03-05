Ludmilla se manifesta sobre confusão em sessão após ter título de cidadã niteroiense aprovado

Ludmilla, cantora e compositora, se pronunciou nesta quinta-feira (5/3) sobre a confusão registrada na Câmara Municipal de Niterói durante a votação que aprovou a concessão do título de cidadã niteroiense à artista. Em publicação na rede social X, a cantora manifestou apoio à vereadora Benny Briolly (PSOL/RJ), que protagonizou um embate com a também vereadora Fernanda Louback (PL/RJ) durante a sessão.
Na mensagem, Ludmilla afirmou que presta solidariedade à parlamentar após o que classificou como ataques sofridos durante o debate: “Hoje, meu agradecimento e solidariedade vão para a Benny Briolly, que mais uma vez foi atacada e quase agredida por defender e destacar a cultura do povo preto. O que deveria ser um momento para comemorarmos virou mais um episódio de indignação. Você não está sozinha. Pra cima, Benny!”, escreveu a cantora.