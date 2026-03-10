Luis Ricardo se emociona ao falar de suporte da família: “Os únicos que suportaram”

Luis Ricardo não segurou a emoção ao receber uma homenagem da família durante o programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, desta terça-feira (10/3). O apresentador ressaltou que encontra na esposa, Zahie Mattar, e nos dois filhos, Mayra Monteiro e Luis Junior, o suporte que precisa para enfrentar seus medos e angustias.

“Todos os meus medos, minhas angustias, esperança e fé, eu devo a minha família. Foram os únicos que suportaram. Me ensinaram viver com os meus medos, me deram a mão e não me deixaram cair em momento algum”, declarou ele.

O apresentador ressaltou a importância de sua família em sua trajetória. “Nessa vida, estou com 63 anos, a única preocupação que eu sempre tive foi nunca decepcionar minha família, porque foram eles que me trouxeram até aqui”, disse.

O artista contou a apreensão que viveu na área profissional. “Minha mãe e meu pai são vivos até hoje. Foi um momento muito complicado de espera e essa ânsia [de voltar pra TV]. Eu sou filho único, não tenho um irmão para um abraço”, refletiu.

“Então minha esposa – são 36 anos de casado, minha filha e meu filho. Eles são meu esteio”, concluiu Luis Ricardo.