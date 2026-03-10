11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Luis Ricardo se emociona ao falar de suporte da família: “Os únicos que suportaram”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
luis-ricardo-se-emociona-ao-falar-de-suporte-da-familia:-“os-unicos-que-suportaram”

Luis Ricardo não segurou a emoção ao receber uma homenagem da família durante o programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, desta terça-feira (10/3). O apresentador ressaltou que encontra na esposa, Zahie Mattar, e nos dois filhos, Mayra Monteiro e Luis Junior, o suporte que precisa para enfrentar seus medos e angustias.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“Todos os meus medos, minhas angustias, esperança e fé, eu devo a minha família. Foram os únicos que suportaram. Me ensinaram viver com os meus medos, me deram a mão e não me deixaram cair em momento algum”, declarou ele.

Veja as fotos

Luis Ricardo
Reprodução
Luis Ricardo prometeu fidelidade a Silvio SantosReprodução
Reprodução
Luis RicardoReprodução
Portal LeoDIAS
Luis Ricardo lança biografiaPortal LeoDIAS

Leia Também

“Sempre foi um sonho meu”, diz Luis Ricardo sobre programa no SBT
Famosos

“Sempre foi um sonho meu”, diz Luis Ricardo sobre programa no SBT

“A Globo está imitando o SBT em vários programas”, avalia Luis Ricardo
Flávio Ricco

“A Globo está imitando o SBT em vários programas”, avalia Luis Ricardo

“Sabadou” acaba no SBT com a saída da Virgínia Fonseca
Colunas

“Sabadou” acaba no SBT com a saída da Virgínia Fonseca

“Vale Tudo”: Enterro de Odete Roitman reúne familiares e levanta nova suspeita sobre crime
Carla Bittencourt

“Vale Tudo”: Enterro de Odete Roitman reúne familiares e levanta nova suspeita sobre crime

O apresentador ressaltou a importância de sua família em sua trajetória. “Nessa vida, estou com 63 anos, a única preocupação que eu sempre tive foi nunca decepcionar minha família, porque foram eles que me trouxeram até aqui”, disse.

O artista contou a apreensão que viveu na área profissional. “Minha mãe e meu pai são vivos até hoje. Foi um momento muito complicado de espera e essa ânsia [de voltar pra TV]. Eu sou filho único, não tenho um irmão para um abraço”, refletiu.

“Então minha esposa – são 36 anos de casado, minha filha e meu filho. Eles são meu esteio”, concluiu Luis Ricardo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.