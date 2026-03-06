Luiz Fernando Guimarães é chamado para novela “Três Graças”

O ator Luiz Fernando Guimarães recebeu convite da Globo para uma participação especial na novela “Três Graças”. As primeiras cenas serão gravadas já na próxima semana no Rio de Janeiro.

Guimarães irá contracenar com o casal que caiu nas graças do público, formado por Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky).

Casal que inclusive terá um projeto paralelo à trama de “Três Graças”, a novela vertical “Loquinha”, junção do nome de suas personagens nas redes sociais.

A entrada do veterano ator na história de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva tem tudo a ver com um trabalho da atual direção da Globo de resgatar nomes que marcaram sua dramaturgia.

Vera Fischer, por exemplo, recentemente gravou “Êta Mundo Melhor!”. Guimarães marcou época em produções como “Os Normais”, “TV Pirata”, “A Grande Família”, entre muitos outros.