Lula atribui a Bolsonaro problemas em hospitais federais do RJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que hospitais federais localizados no Rio de Janeiro enfrentavam problemas estruturais antes do atual governo. A declaração foi feita durante a abertura da Caravana Federativa, realizada em Niterói.

Segundo Lula, as unidades apresentavam falhas em setores essenciais, como cozinhas, UTIs e serviços de emergência, além de deficiências na manutenção. O presidente também mencionou que os problemas teriam origem em gestões anteriores.

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Além disso, ao comentar a situação, Lula afirmou que os hospitais estavam “sem os cuidados necessários”, atribuindo o cenário à administração passada, em referência ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na ocasião, o evento reuniu representantes do governo federal, prefeitos e equipes técnicas, com o objetivo de orientar gestores municipais sobre políticas públicas e acesso a recursos.

A declaração reforça críticas do atual governo à situação herdada na área da saúde, especialmente em unidades federais no Rio de Janeiro.

Bacci Notícias