Lula convoca Jorge para reunião que deve discutir disputa ao Senado: ‘Quer dar a opinião dele’

Jorge disse que, para tomar qualquer decisão, precisa consultar a família e a população

Lula e Jorge Viana
Lula e Jorge Viana/Foto: Reprodução

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, disse que ainda não decidiu se vai disputar uma vaga ao Senado em 2026.

Em um vídeo divulgado em seu perfil nas redes sociais, o político afirma que foi convidado por Lula para uma reunião, que contará com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, para tratar do assunto na próxima semana.

“Meus amigos, minhas amigas, eu sei que muita gente se pergunta qual o caminho que eu vou seguir, e eu queria dizer a vocês que tive uma ótima conversa com o presidente Lula. Ele pediu para fazer uma conversa política comigo na semana que vem, junto com o presidente do PT, o Edinho, porque ele quer dar a opinião dele”, afirmou.

Jorge Viana é presidente da Apex

Jorge Viana é presidente da Apex/Foto: Reprodução

Jorge disse que, para tomar qualquer decisão, precisa consultar a família e a população.

“E eu falei para ele que, para mim, é muito importante ir ao Acre conversar com o meu povo. Vou conversar com minha família, conversar com as lideranças, com os amigos… Vou conversar com o Dr. Tião Viana, tenho falado direto com ele. Vou ouvir as pessoas para que a gente possa, refletindo sobre o momento que o Acre vive, tomar a melhor decisão”, continuou.

Na ocasião, o político voltou a fazer críticas a alguns políticos com mandato no Acre.

“A situação do Acre é terrível neste momento. Os indicadores… Essas lideranças que hoje dominam o Acre impuseram, para muitas famílias e para a nossa juventude, como única saída, ir embora do Acre. Mais de 100 mil pessoas saíram. Eu não quero isso. Minha vida toda é o Acre, minha família é daqui. Tudo o que eu fiz e o que faço eu devo ao Acre. Fui prefeito da capital, duas vezes governador, senador e devo muito a vocês. E eu não quero o meu estado andando para trás. A gente tem que olhar para frente”, salientou.

Por fim, Jorge disse que sua decisão deve ser tomada em breve.

“Mas cada um tem uma missão a cumprir na vida. A minha eu vou decidir depois de ouvir vocês. E eu vou fazer isso na próxima quinta, sexta, sábado e domingo. Se Deus quiser, vou estar junto com vocês para que a gente possa refletir, discutir e aí ver o caminho a seguir”, concluiu.

