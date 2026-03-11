12/03/2026
Lula deve escolher Bruno Moretti para o Planejamento após saída de Tebet, diz jornal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve nomear o economista Bruno Moretti como novo ministro do Ministério do Planejamento e Orçamento. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo, com base em relatos de interlocutores do presidente.

A mudança ocorrerá após a saída da atual titular da pasta, Simone Tebet (MDB), que deve deixar o cargo até 30 de março para disputar as eleições deste ano. Tebet negocia transferir seu domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo, onde pode concorrer ao Senado dentro da aliança política que apoia Lula.

Moretti ocupa atualmente a Secretaria Especial de Análise Governamental da Casa Civil da Presidência da República. No cargo, participa diretamente das discussões sobre política fiscal, elaboração do Orçamento e análise de programas e medidas do governo federal.

Por atuar no núcleo estratégico do Palácio do Planalto, o economista mantém contato frequente com o presidente. Segundo um ministro ouvido pela reportagem da Folha, Moretti tem a confiança de Lula e costuma despachar com o chefe do Executivo sobre diferentes temas da agenda econômica.

Servidor da carreira de planejamento e orçamento desde 2004, Moretti acumulou diferentes funções técnicas e de direção no governo federal. Durante a transição de governo, em 2022, ele integrou as discussões que resultaram na aprovação da chamada PEC da Transição no Congresso.

