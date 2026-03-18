Lula: ‘Perceberam que os tiros do Trump no Irã estão fazendo o diesel aumentar?’

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O presidente Luiz Inácio Lula da ⁠Silva chamou a atenção nesta quarta-feira para os ‌efeitos da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã sobre os preços dos combustíveis globalmente, ‌questionando por que o restante do mundo tem que pagar pelas decisões e ações de alguns poucos países.

Lula discursava em cerimônia de entrega do 3º Prêmio Mulheres das Águas quando passou a comentar os impactos da guerra.

‘Vocês ⁠já ‌se deram conta que os tiros que o ⁠Trump deu no Irã estão fazendo o óleo diesel aumentar no mundo inteiro? No mundo inteiro’, disse o presidente.

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‘E nós, aqui, que não temos nada a ver com isso, que estamos a 14 mil ​km do Irã, que estamos longe do Líbano, que estamos longe de Israel, por que nós temos ​que pagar o preço do combustível?’, questionou.

Ao comentar que a Rússia saiu ganhando com o conflito e com a alta dos preços, já que parte das restrições à venda de petróleo russo foi flexibilizada, ‌Lula creditou a atual conjuntura à ‘irresponsabilidade’ dos ​cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido.

‘Eles decidiram que são ⁠donos do mundo. ​E resolveram atacar ​o que eles quiserem. E esse prejuízo está vitimando quem? Pense quem ⁠é que vai ser vítima ​disso?’, seguiu Lula, durante o discurso.

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‘A vítima disso, outra vez, seremos os trabalhadores do mundo e os pobres do mundo. ​Porque toda desgraça causada pelos ricos arrebenta nas costas das pessoas que não têm nada ​a ver com ⁠isso’.

Nesta quarta-feira, o governo lançou uma ofensiva em várias frentes para evitar ⁠uma greve de caminhoneiros e seus consequentes custos políticos e econômicos em um ano eleitoral, anunciando o endurecimento da fiscalização do cumprimento do frete mínimo e uma investida junto a Estados na tentativa de reduzir o ICMS sobre ​combustíveis.

Fonte: InfoMoney