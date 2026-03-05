Luto em Sena Madureira: morre aos 85 anos Cleonir Ferreira Mendes, a querida “Lili”

Sena Madureira está de luto pela partida de Cleonir Ferreira Mendes, a eterna “Lili”, que faleceu aos 85 anos, em Rio Branco, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A notícia espalhou tristeza entre familiares, amigos e todos que tiveram a honra de conviver com essa mulher de coração imenso.

Filha do Seringal Capivara, às margens do Rio Purus, Lili carregava na alma as raízes da floresta. Cresceu em meio às dificuldades da vida no seringal, mas nunca permitiu que os desafios endurecessem seu coração. Pelo contrário, transformou cada experiência em aprendizado e cada dificuldade em motivo para ajudar alguém. Sua generosidade era conhecida por muitos. Com simplicidade e discrição, reunia roupas e doações para levar às famílias ribeirinhas, especialmente às mais distantes e necessitadas. Não fazia por reconhecimento, mas por convicção. Ajudar era parte de quem ela era.

Dentro de casa, foi sinônimo de força e proteção. Mãe dedicada, enfrentou batalhas silenciosas para garantir dignidade e sustento aos filhos, sempre colocando a família acima de tudo. Seu abraço acolhedor e suas palavras firmes eram porto seguro nos momentos difíceis.

Esposa de Raimundo Moreira de Freitas, o “Lilico”, Lili construiu uma trajetória marcada pela fé, pelo trabalho e pelo amor incondicional. Sua ausência deixa um vazio impossível de preencher, mas também uma herança preciosa: o exemplo de uma vida vivida com humildade, solidariedade e entrega ao próximo. Hoje, Sena Madureira chora sua partida, mas guarda no coração a lembrança de uma mulher que fez da bondade sua maior marca.