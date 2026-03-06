06/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’

Luto! Loja em Rio Branco pausa atividades nesta sexta e sábado por morte de colaborador

No Instagram, a loja anunciou a pausa nas atividades e publicou uma nota de pesar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
A Arezzo Guaporé anunciou uma pausa nas atividades por luto/Foto: Reprodução

A loja Arezzo Guaporé, na capital acreana, anunciou que estará fechada nesta sexta-feira e sábado, 6 e 7, por luto pelo colaborador da empresa, Sérgio da Costa e Silva.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No Instagram, a loja anunciou a pausa nas atividades e publicou uma nota de pesar. “Hoje nos despedimos com profunda tristeza do nosso querido colaborador Sérgio. Sérgio fez parte da nossa equipe como um profissional exemplar, sempre prestativo e comprometido, deixando não apenas seu trabalho, mas também sua amizade e seu carinho na memória de cada um de nós”, disse.

“A Arezzo lamenta profundamente sua partida e expressa nossa sincera gratidão por tudo que ele representou para nós. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando forças e conforto aos seus corações”, continuou.

Nos comentários da publicação, clientes e amigos lamentam a perda do colaborador.

A nota de pesar foi publicada no Instagram

A nota de pesar foi publicada no Instagram/Foto: Reprodução

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost