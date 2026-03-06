Luto! Loja em Rio Branco pausa atividades nesta sexta e sábado por morte de colaborador

A loja Arezzo Guaporé, na capital acreana, anunciou que estará fechada nesta sexta-feira e sábado, 6 e 7, por luto pelo colaborador da empresa, Sérgio da Costa e Silva.

No Instagram, a loja anunciou a pausa nas atividades e publicou uma nota de pesar. “Hoje nos despedimos com profunda tristeza do nosso querido colaborador Sérgio. Sérgio fez parte da nossa equipe como um profissional exemplar, sempre prestativo e comprometido, deixando não apenas seu trabalho, mas também sua amizade e seu carinho na memória de cada um de nós”, disse.

“A Arezzo lamenta profundamente sua partida e expressa nossa sincera gratidão por tudo que ele representou para nós. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando forças e conforto aos seus corações”, continuou.

Nos comentários da publicação, clientes e amigos lamentam a perda do colaborador.