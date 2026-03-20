20/03/2026
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Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
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Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
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Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos

Luto em Hollywood: Família confirma falecimento de Chuck Norris no Havaí; relembre os maiores filmes do astro hoje

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Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Foto: Reprodução/X

O mundo do cinema perdeu nesta quinta-feira (19/03) uma de suas figuras mais emblemáticas. Chuck Norris, o lendário ator, campeão de caratê e fenômeno da cultura pop, faleceu aos 86 anos em sua residência no Havaí.

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A confirmação veio através de uma nota oficial publicada pela família nas redes sociais do artista na manhã desta sexta-feira (20/03).

Apesar de a causa exata da morte não ter sido revelada, o comunicado informa que Norris partiu “em paz e cercado por seus familiares”. O astro estava internado há alguns dias para tratar problemas de saúde não especificados.

Uma Carreira de Combate e Sucesso

Carlos Ray “Chuck” Norris não foi apenas um ator; ele foi um dos maiores artistas marciais de sua geração. Antes de brilhar em Hollywood, ele foi sete vezes campeão mundial de caratê e fundou sua própria escola de artes marciais. Sua entrada triunfal no cinema aconteceu ao lado de Bruce Lee no clássico O Voo do Dragão (1972).

Com informações de O Globo.

Nos anos 80, ele se tornou o rosto da ação patriótica americana com franquias como:

  • Braddock (Missing in Action): Onde interpretou o coronel James Braddock.

  • Comando Delta: Consolidando-se como herói de guerra infalível.

  • Walker, Texas Ranger: Série que durou oito temporadas nos anos 90 e o transformou no Ranger Cordell Walker, um dos papéis mais queridos da TV.

O Fenômeno dos “Chuck Norris Facts”

Nos anos 2000, Norris viveu um renascimento improvável ao se tornar o tema dos “Chuck Norris Facts”, uma série de piadas satíricas que exaltavam sua “invencibilidade” (como “Chuck Norris não dorme, ele espera”).

O ator abraçou a brincadeira com bom humor, o que culminou em sua participação especial em Os Mercenários 2 (2012), onde fez piada com sua própria lenda.

Chuck Norris deixa a esposa Gena O’Kelley, cinco filhos e um legado que mistura a seriedade das artes marciais com o carisma de um herói que, para muitos, parecia eterno.

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