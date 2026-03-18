Professor empossado recentemente na rede estadual em Sena morre após complicações de saúde

A morte do professor de matemática Carlos Henrique Espíndola, registrada na manhã desta quarta-feira (18), gerou forte comoção entre moradores e profissionais da educação de Sena Madureira.

O educador estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO), em Rio Branco, onde tratava complicações decorrentes de uma pancreatite.

Carlos Henrique havia sido empossado no último dia 21 de janeiro como servidor efetivo da rede estadual de ensino, após ser aprovado em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). Atualmente ele lecionava na Escola Estadual de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli.

Segundo informações, Carlos começou a passar mal há cerca de um mês, enquanto ainda estava em atividade na escola. Ele foi levado para atendimento médico, onde recebeu o diagnóstico de pancreatite. Após alguns dias internado, o quadro de saúde se agravou, sendo necessária a transferência para Rio Branco, onde permaneceu na UTI do INTO até esta terça-feira.

Apesar dos esforços da equipe médica, Carlos Henrique não resistiu às complicações da doença. A notícia de sua morte causou grande tristeza no município, especialmente entre alunos, colegas e amigos, que destacam sua dedicação ao ensino e o entusiasmo com que iniciou a carreira como servidor efetivo do Estado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

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