18/03/2026
ContilPop
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia
Novo casal? Entenda a reação de Cauã Reymond ao ver fotos de beijão na praia

Luto! Professor recém-empossado na rede estadual morre em Sena Madureira

Carlos Henrique havia sido empossado no último dia 21 de janeiro como servidor efetivo da rede estadual

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Professor empossado recentemente na rede estadual em Sena morre após complicações de saúde
O educador estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) | Foto: Cedida

A morte do professor de matemática Carlos Henrique Espíndola, registrada na manhã desta quarta-feira (18), gerou forte comoção entre moradores e profissionais da educação de Sena Madureira.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O educador estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO), em Rio Branco, onde tratava complicações decorrentes de uma pancreatite.

Carlos Henrique havia sido empossado no último dia 21 de janeiro como servidor efetivo da rede estadual de ensino, após ser aprovado em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). Atualmente ele lecionava na Escola Estadual de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli.

Segundo informações, Carlos começou a passar mal há cerca de um mês, enquanto ainda estava em atividade na escola. Ele foi levado para atendimento médico, onde recebeu o diagnóstico de pancreatite. Após alguns dias internado, o quadro de saúde se agravou, sendo necessária a transferência para Rio Branco, onde permaneceu na UTI do INTO até esta terça-feira.

Apesar dos esforços da equipe médica, Carlos Henrique não resistiu às complicações da doença. A notícia de sua morte causou grande tristeza no município, especialmente entre alunos, colegas e amigos, que destacam sua dedicação ao ensino e o entusiasmo com que iniciou a carreira como servidor efetivo do Estado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.