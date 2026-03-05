Lyon x Lens na Copa da França: onde assistir, horário e escalações

As emoções da Copa da França atingem seu ápice nesta quinta-feira (5/3). Lyon x Lens se enfrentam às 17h10 (horário de Brasília) no Groupama Stadium, em um duelo que coloca à prova o favoritismo das duas equipes que fazem excelentes campanhas na Ligue 1. Enquanto o Lyon busca consolidar sua boa fase sob o comando de Paulo Fonseca, o Lens tenta manter o ritmo avassalador que o colocou na vice-liderança do campeonato nacional.
O Lyon chega a esta fase após eliminar Laval, Lille e St Cyr Collonges. Atualmente em 3º lugar na liga francesa, o time também divide atenções com a Europa League. Já o Lens, que venceu oito das últimas nove partidas, despachou Troyes, Sochaux e Entente Feignies-Aulnoye para chegar até aqui.
Onde assistir ao jogo Lyon x Lens hoje?
Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar cada lance deste clássico francês, a transmissão será acessível tanto na TV quanto em plataformas digitais.
-
Transmissão: Sportynet (disponível em TV fechada e no YouTube).
-
Horário: 17h10 (Brasília).
-
Local: Groupama Stadium, Lyon.
Prováveis Escalações e Táticas
As equipes devem entrar em campo com força máxima, visto que a Copa da França é um caminho direto para títulos na temporada.
Lyon (Técnico: Paulo Fonseca):
Descamps; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhaté e Tagliafico; Tyler Morton, Tessmann e Tolisso; Nartey; Endrick e Yaremchuk.
Lens (Técnico: Pierre Sage):
Risser; Celik, Ganiou e Malang Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson e Matthieu Udol; Thauvin, Wesley Said e Edouard.
Odds e Favoritismo
O equilíbrio é a marca deste confronto nas casas de apostas. Embora o Lyon jogue em casa e tenha vencido o último encontro direto por 1 a 0, o Lens vive um momento estatístico superior.
|Casa de Apostas
|Vitória Lyon
|Empate
|Vitória Lens
|Betano
|2.82
|3.50
|2.42
|Bet365
|2.75
|3.40
|2.37
Arbitragem: O experiente Benoît Bastien será o árbitro principal da partida.
A expectativa para Lyon x Lens é de um jogo aberto, com o jovem brasileiro Endrick sendo a principal esperança de gols para os donos da casa, enquanto a solidez defensiva do Lens será testada no caldeirão do Groupama Stadium.
Fonte: Veja
Redigido por: ContilNet