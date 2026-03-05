07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Lyon x Lens na Copa da França: onde assistir, horário e escalações

Partida válida pelas quartas de final acontece nesta quinta (5) no Groupama Stadium; vencedor garante vaga na semifinal do torneio nacional

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Estádio Groupama preparado para o jogo Lyon x Lens pela Copa da França 2026.
Endrick será titular do Lyon nesta quinta, 5 (Sathire Kelpa/Eurasia Sport Images/Getty Images)

As emoções da Copa da França atingem seu ápice nesta quinta-feira (5/3). Lyon x Lens se enfrentam às 17h10 (horário de Brasília) no Groupama Stadium, em um duelo que coloca à prova o favoritismo das duas equipes que fazem excelentes campanhas na Ligue 1. Enquanto o Lyon busca consolidar sua boa fase sob o comando de Paulo Fonseca, o Lens tenta manter o ritmo avassalador que o colocou na vice-liderança do campeonato nacional.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O Lyon chega a esta fase após eliminar Laval, Lille e St Cyr Collonges. Atualmente em 3º lugar na liga francesa, o time também divide atenções com a Europa League. Já o Lens, que venceu oito das últimas nove partidas, despachou Troyes, Sochaux e Entente Feignies-Aulnoye para chegar até aqui.

Onde assistir ao jogo Lyon x Lens hoje?

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar cada lance deste clássico francês, a transmissão será acessível tanto na TV quanto em plataformas digitais.

  • Transmissão: Sportynet (disponível em TV fechada e no YouTube).

  • Horário: 17h10 (Brasília).

  • Local: Groupama Stadium, Lyon.

Prováveis Escalações e Táticas

As equipes devem entrar em campo com força máxima, visto que a Copa da França é um caminho direto para títulos na temporada.

Lyon (Técnico: Paulo Fonseca):

Descamps; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhaté e Tagliafico; Tyler Morton, Tessmann e Tolisso; Nartey; Endrick e Yaremchuk.

Lens (Técnico: Pierre Sage):

Risser; Celik, Ganiou e Malang Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson e Matthieu Udol; Thauvin, Wesley Said e Edouard.

Odds e Favoritismo

O equilíbrio é a marca deste confronto nas casas de apostas. Embora o Lyon jogue em casa e tenha vencido o último encontro direto por 1 a 0, o Lens vive um momento estatístico superior.

Casa de Apostas Vitória Lyon Empate Vitória Lens
Betano 2.82 3.50 2.42
Bet365 2.75 3.40 2.37

Arbitragem: O experiente Benoît Bastien será o árbitro principal da partida.

A expectativa para Lyon x Lens é de um jogo aberto, com o jovem brasileiro Endrick sendo a principal esperança de gols para os donos da casa, enquanto a solidez defensiva do Lens será testada no caldeirão do Groupama Stadium.

Fonte: Veja

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.