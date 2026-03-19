19/03/2026
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Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão

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O macaco Punch, que se tornou uma celebridade internacional após comover o mundo com sua história de solidão, vive um novo e emocionante capítulo.
David Mareuil/Anadolu via Getty Images

O macaco Punch, que se tornou uma celebridade internacional após comover o mundo com sua história de solidão, vive um novo e emocionante capítulo.

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Conhecido por adotar um brinquedo de pelúcia como figura materna após ser rejeitado pela mãe biológica no Zoológico de Ichikawa, no Japão, o primata agora demonstra sinais claros de que deixou o passado traumático para trás.

Os tratadores celebram a crescente independência de Punch, que passou a abandonar gradualmente o brinquedo para se integrar aos seus semelhantes. O maior sinal dessa evolução é a proximidade com uma fêmea de sua idade, apontada pelos cuidadores como sua “namorada”.

Do isolamento à socialização

O início da vida de Punch foi marcado por dificuldades: além da rejeição materna, ele enfrentou agressões de outros membros do bando. Para reduzir seu estresse, o zoológico ofereceu a famosa pelúcia de orangotango, que se tornou seu porto seguro por meses.

Com informações do Metrópoles.

Atualmente, o cenário é outro. Segundo o periódico The Sun, Punch não carrega mais o brinquedo para todos os cantos e prefere gastar seu tempo trocando carinhos e interagindo de forma saudável com sua nova parceira.

Símbolo Global de Resiliência

A trajetória do pequeno macaco ressoa de forma profunda com o público humano. Turistas de todo o mundo, incluindo brasileiros e americanos, fazem fila em Tóquio para registrar o progresso do animal.

“Ele representa o sentimento de esperança. Estava passando por um momento difícil, mas isso não significa que ficaria assim para sempre”, afirmou a turista brasileira Viviane Oliveira em entrevista à France Presse. Para muitos, a história de Punch é uma lição prática sobre a teoria do apego e a capacidade de superação diante das adversidades.

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