Maceió anuncia ônibus exclusivos para mulheres para combater assédio no transporte público

A prefeitura de Maceió anunciou a criação de ônibus exclusivos para mulheres no transporte público da capital. A proposta foi divulgada pelo prefeito João Henrique Caldas, conhecido como JHC, e tem como objetivo ampliar a segurança das passageiras e reduzir casos de assédio durante as viagens.

Segundo a gestão municipal, os veículos serão identificados e destinados ao público feminino. Entre as medidas previstas está a circulação de ônibus caracterizados, incluindo veículos na cor rosa, voltados especificamente para o transporte de mulheres.

A iniciativa deve integrar um conjunto de ações voltadas à proteção das passageiras no transporte coletivo, dentro do projeto chamado “Ponto Seguro”. Além da criação dos ônibus exclusivos, o plano inclui campanhas educativas para prevenção da violência e do assédio contra mulheres em espaços públicos.

Frota de ônibus será ampliada

O anúncio foi feito durante a apresentação de novos veículos para o sistema de transporte público da capital alagoana. Ao todo, 152 ônibus foram incorporados à frota da cidade.

Desse total, 131 são do modelo conhecido como “geladão”, com sistema de climatização, e outros 21 veículos fazem parte do modelo “rapidão”. Segundo a prefeitura, os novos ônibus devem atender 98 linhas e beneficiar cerca de 75 mil passageiros por dia.

De acordo com a administração municipal, a renovação da frota faz parte de um processo de modernização do transporte coletivo em Maceió, que busca ampliar conforto, acessibilidade e segurança para os usuários do sistema.

Iniciativa segue tendência internacional

Medidas semelhantes já foram adotadas em alguns países e cidades como forma de reduzir casos de assédio sexual em transportes coletivos. Em alguns sistemas de metrô e trem ao redor do mundo, por exemplo, existem vagões reservados para mulheres com o objetivo de oferecer maior segurança durante os deslocamentos.

A prefeitura de Maceió informou que os ônibus exclusivos devem atuar de forma complementar a campanhas já existentes na cidade voltadas à conscientização e ao combate ao assédio contra mulheres em espaços públicos.