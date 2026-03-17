Madrugada tem brigas, rompimentos e ameaças de Paredão após Sincerão no BBB 26

A madrugada desta terça-feira (17) foi marcada por brigas, rompimentos e novas estratégias no Big Brother Brasil 26 após mais um Sincerão. A dinâmica provocou tensão generalizada e movimentou o jogo dentro da casa.

Um dos principais conflitos envolveu Jordana e Marciele, que voltaram a discutir e oficializaram o fim da aliança. Durante o bate-boca, Jordana disparou: “Procure outra pessoa para segurar a tua mão”.

Outro destaque da noite foi a troca de acusações entre Jonas Sulzbach e Gabriela. O brother afirmou que a sister é seu alvo direto ao Paredão. “Se eu for Líder, eu te coloco direto”, disse. Gabriela rebateu chamando o colega de “sonso” e acusando mudança de postura no jogo.

A madrugada também teve críticas dentro dos grupos. Ana Paula Renault apontou movimentações estratégicas e afirmou que alguns participantes tentam esconder conflitos. Já Alberto Cowboy e Jonas foram citados como jogadores que priorizam suas próprias alianças.

Após as discussões, Jordana confirmou o rompimento definitivo com Marciele. “Já foi, não tem mais aliança”, afirmou. Enquanto isso, Gabriela declarou que se afastou de vez do grupo e passou a tratar os colegas apenas como adversários de jogo.

Outros participantes também analisaram o cenário após o Sincerão. Conversas indicaram desconfiança, acusações de manipulação e críticas à forma de jogar dentro da casa.

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Com alianças desfeitas e novos alvos definidos, o clima segue tenso e a expectativa é de formação de um Paredão ainda mais disputado nos próximos dias.