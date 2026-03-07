Mãe de Eliza Samudio celebra novo mandado de prisão contra goleiro Bruno: “Parabéns ao juiz”

Sônia Moura, mãe de Eliza Samudio, se pronunciou pela 1ª vez sobre a determinação da prisão do goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo, morta em 2010. O atleta, que voltou às atividades profissionais em fevereiro, teve o livramento condicional revogado e o mandado de prisão expedido, para que ele volte a cumprir pena em regime semiaberto, nesta quinta-feira (6/3).

Em entrevista ao Extra, a matriarca destacou uma coincidência entre a data da nova decisão judicial com a primeira condenação pelo crime: “Bruno foi julgado, condenado e recebeu a sentença da mãe de uma mulher no Dia Internacional da Mulher, em 2013. E hoje ele recebe essa nova condena muito próximo da data. Tenho que dar os parabéns para esse juiz, achei que ele fosse ser conivente e passar a mão na cabeça de Bruno como vi tantas e tantas vezes”.

A mãe de Eliza também celebrou a mudança de expectativa com o retorno de Bruno à unidade prisional: “Que a Justiça consiga olhar com mais empatia porque nós, familiares que ficam, estamos sequelados para sempre, e tem muita gente que não sabe a diferença de um erro e de uma pessoa que comete crime (…) Eu, hoje, estou um pouco mais crente que a Justiça está fazendo seu papel, como deve ser feita. Espero que não seja só no meu caso, que seja em todos que estão surgindo”, afirmou.

“O Bruno pisa na cabeça da Justiça. Ele ficou três anos sem atualizar o endereço e o oficial de Justiça atrás dele por questão da pensão. Vamos ver se vão encontrar ele no endereço que deu. Vamos esperar para ver o que a Justiça vai fazer, porque a gente não pode fazer nada, não podemos usar os mesmos meios que ele usa, vamos pelos legais, até porque não somos mau-caráter como ele”, desabafou Sônia.