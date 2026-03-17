Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem

O cenário artístico brasileiro amanheceu em luto nesta terça-feira (17/3). O cantor Ney Matogrosso, de 84 anos, comunicou através de suas redes sociais o falecimento de sua mãe, Beita Pereira, aos 103 anos de idade. Dona Beita, que era uma figura constante e querida nas publicações do artista, morava com o filho em seu apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde recebia cuidados intensivos e todo o afeto da família.

Conforme publicado pelo Extra, Globo, a saúde de Beita já vinha apresentando sinais de fragilidade nos últimos meses devido à idade avançada. Em uma postagem emocionante, Ney destacou que, embora a integridade física e mental da mãe já estivesse comprometida, ela partiu cercada de presença e serenidade.

Uma Vida de Apoio e Resistência

A trajetória de Beita Pereira foi fundamental para a formação de Ney Matogrosso como o artista revolucionário que o Brasil conhece. Em entrevistas recentes, como no lançamento de sua cinebiografia “O Homem com H”, Ney relembrou o papel crucial da mãe.

Incentivo Artístico: Beita apoiou as escolhas estéticas e pessoais de Ney, mesmo enfrentando a repressão do marido, o militar Antônio Matogrosso Pereira.

Vitalidade Centenária: Até completar 100 anos, em 2022, Beita ainda demonstrava vigor ao administrar o sítio do filho e gerenciar funcionários, surpreendendo a todos com sua lucidez.

O Adeus Suave: “Ficam as memórias e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade de amar. Que esse descanso seja leve”, escreveu o cantor em seu tributo final.

Detalhes do Luto: Família de Ney Matogrosso

Confira as informações sobre as mudanças na agenda do cantor e o histórico da família:

Informação Detalhes do Falecimento Nome Beita Pereira Idade 103 anos Local Leblon, Rio de Janeiro (RJ) Causa Causas naturais (cansaço do corpo pela idade) Agenda de Shows Algumas apresentações poderão ser remarcadas Data do Óbito 17 de março de 2026

A partida de Beita Pereira marca o fim de um ciclo de extrema dedicação por parte de Ney Matogrosso. Nos últimos anos, o cantor compartilhou com o público a realidade do envelhecimento da mãe, relatando com naturalidade os dias em que ela já não o reconhecia. A equipe do artista informou que detalhes sobre velório e sepultamento serão mantidos de forma privada, e que novas informações sobre a turnê de Ney serão divulgadas em breve. O Brasil se solidariza com um de seus maiores ícones neste momento de despedida de sua “fortaleza” silenciosa.