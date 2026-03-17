Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem

O cenário artístico brasileiro amanheceu em luto nesta terça-feira (17/3). O cantor Ney Matogrosso, de 84 anos, comunicou através de suas redes sociais o falecimento de sua mãe, Beita Pereira, aos 103 anos de idade. Dona Beita, que era uma figura constante e querida nas publicações do artista, morava com o filho em seu apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde recebia cuidados intensivos e todo o afeto da família.
Conforme publicado pelo Extra, Globo, a saúde de Beita já vinha apresentando sinais de fragilidade nos últimos meses devido à idade avançada. Em uma postagem emocionante, Ney destacou que, embora a integridade física e mental da mãe já estivesse comprometida, ela partiu cercada de presença e serenidade.
Uma Vida de Apoio e Resistência
A trajetória de Beita Pereira foi fundamental para a formação de Ney Matogrosso como o artista revolucionário que o Brasil conhece. Em entrevistas recentes, como no lançamento de sua cinebiografia “O Homem com H”, Ney relembrou o papel crucial da mãe.
-
Incentivo Artístico: Beita apoiou as escolhas estéticas e pessoais de Ney, mesmo enfrentando a repressão do marido, o militar Antônio Matogrosso Pereira.
-
Vitalidade Centenária: Até completar 100 anos, em 2022, Beita ainda demonstrava vigor ao administrar o sítio do filho e gerenciar funcionários, surpreendendo a todos com sua lucidez.
-
O Adeus Suave: “Ficam as memórias e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade de amar. Que esse descanso seja leve”, escreveu o cantor em seu tributo final.
Detalhes do Luto: Família de Ney Matogrosso
Confira as informações sobre as mudanças na agenda do cantor e o histórico da família:
|Informação
|Detalhes do Falecimento
|Nome
|Beita Pereira
|Idade
|103 anos
|Local
|Leblon, Rio de Janeiro (RJ)
|Causa
|Causas naturais (cansaço do corpo pela idade)
|Agenda de Shows
|Algumas apresentações poderão ser remarcadas
|Data do Óbito
|17 de março de 2026
A partida de Beita Pereira marca o fim de um ciclo de extrema dedicação por parte de Ney Matogrosso. Nos últimos anos, o cantor compartilhou com o público a realidade do envelhecimento da mãe, relatando com naturalidade os dias em que ela já não o reconhecia. A equipe do artista informou que detalhes sobre velório e sepultamento serão mantidos de forma privada, e que novas informações sobre a turnê de Ney serão divulgadas em breve. O Brasil se solidariza com um de seus maiores ícones neste momento de despedida de sua “fortaleza” silenciosa.