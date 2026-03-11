A vida de Márcia Gama deu uma reviravolta digna de roteiro de cinema em menos de dez dias. A mãe de Oruam comemorou nascimento da neta, Maria Lua, com declarações emocionadas nas redes sociais pouco antes de ser declarada foragida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A matriarca é alvo da Operação Contenção Red Legacy, deflagrada nesta quarta-feira (11), que mira a cúpula do Comando Vermelho (CV).

Maria Lua nasceu no último dia 2 de março, fruto do relacionamento de Débora Gama com Gabriel Brasil. Na ocasião, Márcia fez questão de demonstrar seu carinho público pela nova integrante da família. “Muito bem-vinda, amor. Amo vocês”, escreveu ela em uma postagem que transbordava afeto e “novos tempos”.

O elo entre a prisão e as ruas

Apesar do clima de celebração familiar, as investigações da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) pintam um cenário diferente. Márcia Gama, que é esposa de Marcinho VP, é apontada como uma peça fundamental na estrutura da facção.

Márcia Gama usou as redes sociais para celebrar a família dias antes de ter a prisão decretada | Foto: Reprodução/Instagram

Entenda a Operação Red Legacy:

Os Alvos: Márcia Gama e Landerson (sobrinho de Marcinho VP e primo de Oruam).

A Acusação: Márcia atuaria como intermediária, facilitando a circulação de ordens e informações estratégicas entre os líderes presos no sistema federal e os operadores nas comunidades.

Status Atual: Durante o cumprimento dos mandados nesta manhã, nenhum dos dois foi encontrado em seus endereços e ambos são considerados foragidos.

“Um amor que só quem tem, sabe”

Há apenas quatro dias, Márcia voltou a comentar em fotos da neta, reforçando o laço familiar. Enquanto isso, seu filho, o rapper Oruam, também segue em uma situação delicada com a justiça por descumprimento de ordens judiciais.

O contraste entre as postagens carinhosas de “vovó” e os relatórios de inteligência policial choca os seguidores e coloca a família novamente no centro do debate sobre o crime organizado no Rio.

Fonte: Metrópoles

