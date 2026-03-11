11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Mãe de Oruam, vira foragida da justiça após comemorar nascimento da neta

"Amo muito vocês": As últimas mensagens de Márcia Gama antes de virar alvo da Operação Red Legacy nesta quarta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução/ Instagram

A vida de Márcia Gama deu uma reviravolta digna de roteiro de cinema em menos de dez dias. A mãe de Oruam comemorou nascimento da neta, Maria Lua, com declarações emocionadas nas redes sociais pouco antes de ser declarada foragida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A matriarca é alvo da Operação Contenção Red Legacy, deflagrada nesta quarta-feira (11), que mira a cúpula do Comando Vermelho (CV).

Maria Lua nasceu no último dia 2 de março, fruto do relacionamento de Débora Gama com Gabriel Brasil. Na ocasião, Márcia fez questão de demonstrar seu carinho público pela nova integrante da família. “Muito bem-vinda, amor. Amo vocês”, escreveu ela em uma postagem que transbordava afeto e “novos tempos”.

O elo entre a prisão e as ruas

Apesar do clima de celebração familiar, as investigações da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) pintam um cenário diferente. Márcia Gama, que é esposa de Marcinho VP, é apontada como uma peça fundamental na estrutura da facção.

Márcia Gama usou as redes sociais para celebrar a família dias antes de ter a prisão decretada | Foto: Reprodução/Instagram

Entenda a Operação Red Legacy:

  • Os Alvos: Márcia Gama e Landerson (sobrinho de Marcinho VP e primo de Oruam).

  • A Acusação: Márcia atuaria como intermediária, facilitando a circulação de ordens e informações estratégicas entre os líderes presos no sistema federal e os operadores nas comunidades.

  • Status Atual: Durante o cumprimento dos mandados nesta manhã, nenhum dos dois foi encontrado em seus endereços e ambos são considerados foragidos.

“Um amor que só quem tem, sabe”

Há apenas quatro dias, Márcia voltou a comentar em fotos da neta, reforçando o laço familiar. Enquanto isso, seu filho, o rapper Oruam, também segue em uma situação delicada com a justiça por descumprimento de ordens judiciais.

O contraste entre as postagens carinhosas de “vovó” e os relatórios de inteligência policial choca os seguidores e coloca a família novamente no centro do debate sobre o crime organizado no Rio.

Fonte: Metrópoles

Dirigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.