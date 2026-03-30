Mãe espera há mais de 17 anos por filho desaparecido e mantém esperança

Há mais de 17 anos, a vida de Lucineide Silva Damasceno é marcada pela ausência e pela esperança. O filho dela, Felipe Damasceno Machado, desapareceu em novembro de 2008, quando tinha 17 anos, e desde então não houve confirmação sobre o paradeiro do jovem.

Mesmo após quase duas décadas, a mãe mantém viva a expectativa de reencontrá-lo. Segundo relato exibido em reportagem especial, ela ainda guarda roupas e objetos pessoais do filho, como forma de manter viva a memória e a possibilidade de um retorno.

“Eu faço questão. É a esperança de uma mãe de encontrar seu filho”, afirmou Lucineide, ao relembrar a rotina de espera e a dor da incerteza.

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O caso integra o especial “Em Busca de Desaparecidos”, exibido pela GloboNews, que reúne histórias de famílias que seguem à procura de respostas sobre parentes desaparecidos em diferentes regiões do país.

A reportagem destaca o impacto prolongado desse tipo de situação, em que familiares convivem por anos com a falta de informações e a expectativa de um desfecho.