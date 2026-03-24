Mailza anuncia regularização de 1,9 mil servidores e crescimento no Acre

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, anunciou a regularização da situação funcional de cerca de 1.900 servidores estaduais. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 24 de março.

Segundo Mailza, a medida atende uma demanda antiga de trabalhadores que aguardavam a correção administrativa. “Hoje é o dia de reparação histórica. Regularizamos a situação de 1.900 servidores que há muitos anos buscavam essa regularização”, afirmou.

De acordo com a vice-governadora, a decisão já foi autorizada e contempla profissionais de diferentes áreas, entre ativos e aposentados. A iniciativa também garante avanços nas carreiras e reforça direitos relacionados à progressão funcional.

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Durante o anúncio, Mailza destacou a importância da valorização do serviço público e reconheceu a atuação dos servidores. “Estamos muito felizes e continuamos juntos, trabalhando pelo Estado, agradecendo a sua participação e o serviço prestado”, disse.

A vice-governadora também ressaltou que a gestão seguirá buscando novas conquistas para o funcionalismo estadual, com foco na valorização e no fortalecimento das políticas públicas no Acre.