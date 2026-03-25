25/03/2026
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Mailza articula apoio dos dois principais grupos políticos de Sena Madureira

Mailza recebeu lideranças dos dois grupos, incluindo o próprio Gerlen Diniz e aliados, além de Mazinho Serafim e o deputado estadual Gilberto Lira

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Mailza articula apoio dos dois principais grupos políticos de Sena Madureira

A governadora em exercício e pré-candidata à reeleição, Mailza Assis, tem intensificado as articulações políticas visando consolidar uma ampla base de apoio no interior do estado. Em Sena Madureira, terceiro maior colégio eleitoral do Acre, a estratégia passa por um movimento considerado ousado: reunir em um mesmo palanque dois dos principais grupos políticos locais, historicamente adversários.

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De um lado está o grupo liderado por Mazinho Serafim; do outro, a base comandada por Gerlen Diniz. Caso a composição se confirme, Mailza tende a construir uma vantagem significativa na região do Vale do Iaco, tradicionalmente decisiva nas disputas estaduais.

Nos bastidores, o movimento já começa a ganhar forma. Na última terça-feira (24), Mailza recebeu lideranças dos dois grupos, incluindo o próprio Gerlen Diniz e aliados, além de Mazinho Serafim e o deputado estadual Gilberto Lira. O encontro foi visto como um sinal claro de alinhamento político visando o pleito eleitoral deste ano.

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Além desse cenário local, Mailza também deve contar com o apoio de parlamentares como Pablo Bregense e Tanízio Sá, que, mesmo sem ligação direta com os grupos políticos de Sena Madureira, tendem a reforçar o palanque da governadora na disputa estadual.

Apesar dos avanços, o cenário ainda depende da manutenção dos acordos até o período eleitoral. A leitura nos bastidores é de que, se a união for confirmada, Sena Madureira pode ter um novo equilíbrio de forças, com impacto direto no resultado das eleições de 2026 no Acre.

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