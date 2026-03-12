Mailza é ovacionada no MDB com música de Alceu Valença: “Tu vens, e eu já escuto os teus sinais”

A vice-governadora Mailza Assis (PP) foi recebida com aplausos e muito carinho no evento que oficializou a aliança entre os Progressistas e o MDB, realizado na sede do partido, na manhã desta quinta-feira (12).

Durante o discurso da deputada Socorro Neri, Mailza foi homenageada com um trecho da música “Anunciação”, de Alceu Valença.

Os filiados do MDB e do PP cantaram em uníssono para Mailza: “Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais”.

Após a apresentação, Mailza recebeu uma calorosa salva de palmas dos presentes, incluindo o presidente do MDB, Vagner Sales.