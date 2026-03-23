23/03/2026
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Maioria dos eleitores no Acre admite que pode mudar de voto até a eleição

Na disputa pelo Governo, o índice de eleitores que não souberam ou não responderam chega a 81,80% na pesquisa espontânea

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Alto número de indecisos marca disputa ao Governo e ao Senado no Acre
Alto número de indecisos marca disputa ao Governo e ao Senado no Acre/Foto: José Cruz/Agência Brasil

A corrida eleitoral para o Governo do Acre e para o Senado em 2026 ainda está longe de um cenário definido. Dados da pesquisa Delta, encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (23), mostram que uma parcela significativa do eleitorado permanece indecisa, o que deve influenciar diretamente as estratégias dos pré-candidatos nos próximos meses.

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Na disputa pelo Governo, o índice de eleitores que não souberam ou não responderam chega a 81,80% na pesquisa espontânea — quando não são apresentados nomes aos entrevistados. Mesmo nos cenários estimulados, o percentual de indecisos ainda varia entre cerca de 16% e 20%.

Na pesquisa espontânea ao Governo, mais de 80% estão indecisos/Foto: Pesquisa Delta

Além disso, o levantamento aponta que apenas 40,95% dos eleitores afirmam estar decididos sobre o voto, enquanto a maioria, 51,29%, admite que ainda pode mudar de escolha até o dia da eleição.

Maioria afirma que pode mudar o voto/Foto: Pesquisa Delta

O cenário é ainda mais aberto na corrida ao Senado. Na pesquisa espontânea, 88,46% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder em quem votariam. Nos cenários estimulados, o índice de indecisos também permanece relevante, variando entre aproximadamente 8% e 16%, a depender da composição apresentada.

Os números indicam que tanto a disputa pelo Palácio Rio Branco quanto pelas vagas no Senado devem ser fortemente impactadas pelo eleitorado indeciso. Na prática, isso significa que os pré-candidatos ainda têm amplo espaço para crescer — mas também enfrentam o desafio de conquistar um eleitor mais volátil.

CONFIRA: Mailza ultrapassa Bocalom na corrida pelo Governo, diz pesquisa Delta

Nos bastidores, a leitura é de que a campanha de 2026 deve ser marcada por forte presença nas ruas, intensificação da comunicação e maior disputa por narrativas, justamente para atrair esse público que ainda não definiu voto.

A tendência é que, à medida que o calendário eleitoral avance e as chapas sejam consolidadas, parte desses indecisos comece a migrar para nomes já postos. Até lá, a corrida segue aberta — e com margem para mudanças significativas.

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