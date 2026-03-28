Mais de 100 jovens recebem implante contraceptivo durante Juntos pelo Acre

Uma ação inédita levou um método contraceptivo de longa duração a adolescentes da regional do Calafate, em Rio Branco, neste sábado (28). A iniciativa, realizada dentro do programa Juntos pelo Acre, chamou atenção por ampliar o acesso à prevenção entre jovens e integrar diferentes serviços em um mesmo espaço.

Ao todo, mais de 100 adolescentes, com idades entre 14 e 19 anos, receberam o implante subdérmico Implanon, considerado um dos métodos mais eficazes disponíveis, com duração de até três anos.

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A proposta é oferecer uma alternativa prática para evitar gestações não planejadas, especialmente entre jovens que enfrentam dificuldades no uso contínuo de outros métodos. A ação já alcança 15 municípios acreanos e é financiada pelo Comitê do Orçamento da Criança e do Adolescente.

Para a chefe da saúde do adolescente da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, Luciana Freire, a iniciativa amplia o alcance do cuidado com esse público.

“Este é um programa que projeta o futuro das adolescentes. Temos fortalecido essa política pública para cuidar das jovens”, afirmou.

Moradora da região, Lorhany Silva avaliou positivamente a ação:

“Estou muito feliz com a oportunidade que está sendo trazida para a população. Sem dúvida, são mais benefícios para toda a comunidade”, disse.

Além do atendimento na área da saúde, o evento reuniu outros serviços e atividades. O Departamento Estadual de Trânsito participou com ações educativas voltadas às crianças, com jogos e espaços interativos que abordaram segurança no trânsito de forma lúdica.

A mobilização foi coordenada pelo governo do estado e reuniu diferentes instituições, levando atendimentos diretos à população em uma das regiões mais movimentadas da capital.