23/03/2026
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Mais de 70% dos acreanos desaprovam gestão de Lula, diz pesquisa Delta

pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) sob o número AC-08354/2026

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Mais de 70% dos acreanos entrevistados desaprovam gestão de Lula
Mais de 70% dos acreanos entrevistados desaprovam gestão de Lula/Foto: Reprodução

A administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou desaprovação de 73.05% dos entrevistados do Acre em um levantamento realizado pela Delta Agência de Pesquisa, encomendada pela TV Gazeta, e divulgado nesta segunda-feira (23).

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) sob o número AC-08354/2026, e mostra aprovação de 22.17%. Aqueles que não sabem ou não responderam somam 4.77%.

A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira

A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira/Foto: Reprodução

A pesquisa teve 1.006 mil entrevistas coletadas e 36.108 mil respostas coletadas, entre 16 a 21 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Foram feitas entrevistas nos municípios de Assis Brasil, Acrelândia, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

 

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