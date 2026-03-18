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Maitê Proença relembra visita à mãe de Ney Matogrosso, que morreu aos 103 anos

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Maitê Proença relembra visita à mãe de Ney Matogrosso, que morreu aos 103 anos

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Beita de Souza Pereira, mãe de Ney Matogrosso, recebeu a visita da atriz Maitê Proença durante o Carnaval, em um momento de carinho e despedida emocionante no hospital

Guilherme Giagio

18/03/2026 às 17:36

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Maitê Proença relembra visita à mãe de Ney Matogrosso, que morreu aos 103 anos

Beita de Souza Pereira, mãe de Ney Matogrosso, morreu na terça-feira (17/3). (Reprodução/@neymatogrosso
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        A atriz Maitê Proença compartilhou, nesta quarta-feira (18/3), um registro da última visita à mãe de Ney Matogrosso, Beita de Souza Pereira, no hospital. O encontro aconteceu durante o Carnaval de 2026, quando o artista foi o samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense na Marquês de Sapucaí. Ela faleceu na terça-feira (17), aos 103 anos.

        Nas imagens, a atriz canta e dança para animar a veterana, que aparece na cama hospitalar: “A adorável Dona Beita, mãezinha do nosso Ney Matogrosso, que ontem voou pra Luz”, iniciou ela. “Foi neste Carnaval, nós todos, amigos, preparados para homenagear seu filho querido na avenida. Vou lembrar de você assim, alegre e feliz! Parabéns pela vida, pelo filho! Siga em paz”, finalizou Maitê.

        Veja as fotos

        Abrir em tela cheiaReprodução/@neymatogrosso A atriz Maitê Proença com a mãe de Ney Matogrosso.Reprodução/@neymatogrosso
        Reprodução Instagram Reprodução InstagramReprodução: YouTube/Só se for Agora Podcast Ney Matogrosso no podcast “Só se for Agora”Reprodução: YouTube/Só se for Agora PodcastReprodução: Instagram/@neymatogrossomusical Musical traz momentos e canções marcantes na trajetória do cantorReprodução: Instagram/@neymatogrossomusical

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        Em seguida, o próprio Ney Matogrosso compartilhou o vídeo da mãe ao lado da atriz: “Os últimos sorrisos com minha amiga”, legendou. Nos comentários, o artista recebeu o apoio de fãs e amigos. “Tudo foi como tinha que ser e ela partiu em paz! Ney, receba meu mais profundo carinho”, escreveu um perfil, enquanto outro seguiu: “Sinto muito, Ney. Querido, muita força nesse momento”.

        A morte de Beita de Souza foi anunciada pelo próprio artista, que morava com a mãe, no Rio, nesta terça-feira (17/3). De acordo com o comunicado oficial, a veterana estava com a saúde fragilizada pela idade avançada. “Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada… e hoje, ela descansou. Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar. Que esse descanso seja leve… e que o coração encontre serenidade nesse adeus”, acrescentou o texto.

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        Fonte: Portal Leo Dias

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