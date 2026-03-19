19/03/2026
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Manchester United busca G4 e Tottenham luta contra o rebaixamento

Manchester United busca o topo do G4 enquanto Tottenham vive "final" contra a queda nesta rodada

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Com os líderes Arsenal e Manchester City focados na final da Copa da Liga Inglesa no próximo domingo (22), a atenção da Premier League se volta para as batalhas desesperadas na tabela.
Divlgação/Tottenham

Com os líderes Arsenal e Manchester City focados na final da Copa da Liga Inglesa no próximo domingo (22), a atenção da Premier League se volta para as batalhas desesperadas na tabela.

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Nesta quinta-feira (19/03), o cenário aponta para uma disputa feroz por uma vaga na Champions League e uma luta de “vida ou morte” na parte de baixo, onde clubes tradicionais correm risco real de queda.

O Fenômeno Michael Carrick

O Manchester United viaja para enfrentar o Bournemouth em estado de graça. Desde que assumiu o cargo de interino após a saída de Ruben Amorim em janeiro, Michael Carrick somou impressionantes 22 de 27 pontos possíveis.

Agora em 3º lugar (54 pontos), o United quer consolidar sua posição no G4 e dar a Carrick o argumento final para sua efetivação. “Vamos confiantes, mas o Bournemouth em casa é sempre um confronto complicado”, alertou o técnico.

Com informações do CNN Brasil.

Drama no Norte de Londres e no West Ham

O cenário é de crise para o Tottenham. Na 16ª posição com apenas 30 pontos, os Spurs enfrentam o Nottingham Forest (29 pontos) no domingo, em um duelo direto onde o perdedor pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento. O Tottenham não vence na liga desde o dia 28 de dezembro, um jejum que assusta a torcida.

Já o West Ham, ocupando a 18ª colocação, visita o Aston Villa. Enquanto o time de Unai Emery tenta defender seu 4º lugar (51 pontos), os Hammers precisam desesperadamente pontuar para evitar o primeiro rebaixamento do clube desde 2011.

Briga pela Champions

Além de United e Villa, o Liverpool (5º com 49 pontos) segue na caça ao G4. Embalados pela classificação na Europa contra o Galatasaray, os comandados de Jürgen Klopp visitam o Brighton no sábado (21).

Com apenas dois pontos de diferença para o Aston Villa, os Reds sabem que qualquer tropeço dos rivais pode abrir as portas da zona de classificação para a Champions.

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