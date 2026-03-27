Mâncio Lima recebe ação do Senac com mais de 20 serviços gratuitos nesta sexta

Moradores de Mâncio Lima terão acesso a uma ampla oferta de serviços gratuitos nesta sexta-feira, 27, durante a 7ª edição do Programa Senac na Comunidade. A ação será realizada na Escola Antônio Oliveira Dantas, no bairro São Vidal, ao longo de todo o dia.

Promovido pela Fecomércio Acre, por meio do Senac Acre, o evento busca ampliar o acesso da população a oportunidades de qualificação profissional e serviços essenciais. A programação ocorre das 7h30 às 17h e deve reunir moradores de diferentes regiões do município.

Além disso, um dos destaques da ação será a oferta de atendimentos de saúde gratuitos, com serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação, testes rápidos, coleta de exames, ultrassonografia, consultas médicas e atendimento odontológico.

Na ocasião, o evento também contempla ações voltadas ao bem-estar e à autoestima. Serão disponibilizados cortes de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelhas, penteados, tranças e sessões de massagem relaxante.

Paralelamente, a programação educacional inclui oficinas com foco em tecnologia e mercado de trabalho, como “Inteligência Artificial na Prática” e “Construindo sua marca profissional: dominando o currículo vitae usando IA”. Contudo, também estão previstas atividades sobre “Tecnologias Digitais na Educação” e debates sobre o perfil do profissional do futuro.

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Além disso, a iniciativa reforça o compromisso social com temas relevantes. Estão programadas palestras e oficinas sobre saúde mental, prevenção à gravidez na adolescência, combate à violência contra a mulher e os riscos do uso de cigarro eletrônico.

Na área de gastronomia, o público poderá participar de oficinas e aulas-show que valorizam a culinária regional. Entre os destaques estão o preparo de pratos típicos, como pirarucu à casaca e moqueca acreana, além de técnicas de confeitaria, incluindo a produção de bolo de pote.

Portanto, a ação reúne serviços essenciais e atividades educativas em um único espaço, facilitando o acesso da população a atendimentos gratuitos e promovendo inclusão social. O evento conta com apoio da Prefeitura de Mâncio Lima, do Núcleo Estadual de Educação, da Secretaria Municipal da Mulher e da Fundação Elias Mansour.

Com informações da Assessoria