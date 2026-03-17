Manifestantes de mais de 20 sindicatos fazem protesto na Aleac e cobram pautas do Governo

Os sindicalistas de pelo menos 23 sindicatos, representando diversas categorias do serviço público, realizaram uma manifestação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (17).

Após acamparem no hall de entrada da Aleac, os manifestantes adentraram a casa do povo com faixas e ocuparam o salão Marina Silva, próximo ao plenário dos deputados.

Os servidores exigem do Governo do Estado o cumprimento de diversas pautas, incluindo a Revisão Geral Anual (RGA) de 20,39% e a majoração do auxílio alimentação para mil reais.

“O objetivo aqui é apresentar a proposta que temos defendido como pautas gerais para os sindicatos e obter uma resposta do governo, que até o momento não recebemos desde o ano passado. Temos aguardado e realizado vários movimentos, e agora estamos deflagrando atos e, se necessário, continuaremos até que o governo se posicione no sentido de fazer concessões”, declarou Gerliano Nunes, um dos representantes das categorias.

Gerliano afirmou que as categorias ainda não têm um projeto de paralisação, mas continuarão realizando manifestações.

“Não pode continuar a situação em que os servidores públicos enfrentam defasagens salariais e nos auxílios já concedidos. Ainda não discutimos a questão da paralisação, pois existem uma série de requisitos a serem cumpridos, especialmente em ano eleitoral. No entanto, certamente teremos vários movimentos e, possivelmente, isso terá um impacto político para os servidores”, concluiu.

Os deputados devem receber os manifestantes após o pequeno expediente da sessão desta terça-feira.

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