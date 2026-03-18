18/03/2026
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Manifestantes deitam na BR-364 e protesto gera tensão em Sena Madureira

Para impedir a passagem do veículo, os manifestantes chegaram a deitar na pista

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Manifestantes deitam na BR-364 e protesto gera tensão em Sena Madureira
O ato faz parte de uma mobilização que cobra do poder público a contratação de mediadores escolares | Foto: ContilNet

Um momento de tensão marcou o protesto realizado por mães e pais de crianças atípicas na BR-364, nas proximidades de Sena Madureira, na tarde desta quarta-feira (18). Durante a manifestação, um caminhão se aproximou do bloqueio, gerando apreensão entre os participantes.

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Para impedir a passagem do veículo, os manifestantes chegaram a deitar na pista, o que provocou um princípio de tumulto no local. Apesar do clima tenso, a situação foi controlada e não há registro de feridos até o momento.

O ato faz parte de uma mobilização que cobra do poder público a contratação de mediadores escolares, profissionais essenciais para acompanhar alunos com necessidades específicas, além de outras garantias de direitos voltados à educação inclusiva.

Os manifestantes mantêm a rodovia interditada como forma de pressionar as autoridades por respostas concretas. Até por volta das 16h, o protesto seguia ativo, causando transtornos no tráfego e longos congestionamentos na região.

O grupo afirma que só pretende encerrar a mobilização após a presença de representantes do poder público que possam dialogar e apresentar soluções para as demandas.

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