marcela-barrozo,-de-“senhora-do-destino”,-se-forma-em-odontologia-e-fala-sobre-futuro-na-tv

Nesta semana, a atriz Marcela Barrozo voltou a virar notícias após divulgar sua formação na graduação de odontologia. Apesar de partir para outra área, ela explicou a a reportagem do portal LeoDias que ama atuar e não pretende deixar de lado a profissão que segue desde a infância.

“Não foi que eu decidi parar de atuar. Eu continuo sendo atriz, amo atuar, adoro, sempre fui muito feliz atuando. Mas eu senti a necessidade de ter um ‘plano B’, um trabalho com menos instabilidade”, contou.

Ela continuou se justificando: “No meio artístico, uma hora você está fazendo novela e depois passa um tempo sem testes ou convites, e isso me deixava ansiosa. Sempre gostei de trabalhar e ter meu dinheiro, então queria mais estabilidade. Por isso, decidi fazer a faculdade, algo que já planejava há tempos”.

A atriz escolheu odontologia porque sempre admirou a área. “Meu cunhado é dentista e, através dele, me interessei mais e vi uma boa oportunidade em um ramo totalmente diferente do meu. Durante o curso, fui me apaixonando cada vez mais pela profissão”, afirmou.

“Minha última novela foi em 2021. De lá para cá, priorizei a faculdade e minha família; casei e tive uma filha durante a graduação. Fiz outros trabalhos, mas foquei em concluir o curso. Antes, eu já tinha começado outras faculdades, mas não conseguia conciliar com o ritmo de gravações. Desta vez, dediquei 100% da minha atenção aos estudos e à maternidade”, detalhou.

A artista se casou em junho de 2022 com o advogado Fernando Pinto. Anos depois, em maio do ano retrasado, 2024, deu à luz a primeira filha do casal, a Luiza.

Reconhecimento pelos papéis gravados na infância

Marcela gravou os sucessos “Chocolate com Pimenta” e “Senhora do Destino” quando ainda era criança, papéis que ainda são lembrados pelos telespectadores:

“As pessoas ainda me reconhecem muito pelas novelas, especialmente pelas reprises. Adoro esse carinho e sou muito grata. Tenho ótimas lembranças da época em que comecei, ainda criança, e de como o elenco me acolhia. Amo ser atriz e interpretar, embora a fama e o número de seguidores não sejam o que mais me atrai. O que faz meu coração pulsar é estar lá, decorando texto e dando o meu melhor em cena”.

Sobre continuar atuando, é uma possibilidade que existe, com certeza: “Pretendo conciliar a odontologia com a carreira de atriz se surgir um trabalho bacana. Agora formada, já montei meu consultório e vou iniciar uma pós-graduação em odontopediatria, pois sempre amei crianças. Estou super animada para essa nova fase e espero ser tão feliz na odontologia quanto sou sendo atriz”, concluiu.

Além das duas novelas da Globo citadas, das quais a atriz fez parte do elenco, ela também atuou em “Gênesis”, da Record, além de “Vidas em Jogo”, “Pecado Mortal” e “Os Dez Mandamentos”, todas novelas da emissora de Edir Macedo.