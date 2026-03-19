A internet parou nesta quinta-feira (19/03) com o desfecho de um dos maiores mistérios das redes sociais nesta semana.

Após instigar os seguidores com uma enquete sobre quem seria o novo integrante da família Poncio, o pastor Márcio Poncio voltou ao Instagram para confirmar oficialmente: ele e sua esposa, Simone Poncio, estão esperando um novo bebê.

A revelação surpreendeu o público, já que as principais apostas dos internautas recaíam sobre os filhos do casal, Saulo ou Sarah Poncio. A notícia ganha contornos de “milagre” e superação, dado que Simone tem 50 anos e o casal celebra mais de três décadas de união.

“Novos frutos após os 50”

Em um texto emocionante, Márcio rebateu as críticas sobre a idade e celebrou a nova fase da família. “O tempo mudou e as oportunidades estão aí. Engana-se quem pensa que estamos velhos para colher novos frutos. Um exemplo real de força e esperança é uma gravidez após os 50 dentro do mesmo casamento”, escreveu o empresário.

O retorno do clã Poncio

Com informações do Metrópoles.

O anúncio marca o retorno definitivo da família aos holofotes, após um período de menor exposição midiática. A estratégia de “engajamento por mistério”, técnica que consagrou os Poncio nos últimos anos, funcionou novamente, colocando o nome da família nos tópicos mais comentados do dia.

Além da gravidez, outros temas polêmicos cercam o pastor, como o fato de ele conciliar o ministério religioso com a propriedade de uma fábrica de cigarros, ponto que ele defendeu recentemente nas redes: “Tudo posso Naquele que me fortalece. Seguimos juntos!”, afirmou, citando o texto bíblico.

Repercussão entre os filhos

Até o momento, Saulo Poncio e Sarah Poncio não se manifestaram detalhadamente sobre a chegada do novo irmão ou irmã, mas Gabi Brandt, ex-nora de Márcio, já havia dado pistas sobre a movimentação interna da família ao comentar sobre um possível novo reality show do clã que estaria sendo negociado.