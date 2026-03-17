Marcus reafirma decisão de disputar Aleac e defende o nome de Jéssica Sales como vice de Mailza

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, participou nesta terça-feira (17) da reunião com a cúpula do MDB sobre as discussões em torno do nome que deve ser indicado para a vaga de vice na chapa encabeçada pela vice-governadora Mailza Assis. O encontro aconteceu na sede do partido.

Marcus também estava entre as opções do partido para a indicação à vaga de vice, mas já declarou que não tem interesse pelo cargo, e sim em disputar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em 2026.

“Eu tenho que agradecer a todas as pessoas, lideranças e dirigentes que lembraram o meu nome ou que cogitaram a possibilidade. Fico feliz de ter o nome lembrado. Mas essa é uma decisão que tomei no ano passado. A primeira decisão que tomei foi de seguir no MDB e ser candidato este ano. E, na sequência, reunindo familiares, amigos e o nosso time, a decisão foi de ser pré-candidato a deputado estadual e de seguir com o MDB nesse trabalho de aliança”, afirmou o ex-prefeito da capital.

“Então, o MDB, ao receber a Mailza e declarar apoio nesse entendimento de fortalecimento da chapa federal e de indicação do vice, estarei junto com o MDB no projeto. Vou acompanhar a decisão partidária e farei tudo o que puder nessas eleições para que saiamos vitoriosos, tendo como candidata a governadora a Mailza e o vice que o MDB indicar. Mas, do ponto de vista pessoal, a nossa caminhada é para deputado estadual”, acrescentou o político.

Mesmo sem disponibilidade para ser vice de Mailza, Marcus defendeu o nome da ex-deputada federal Jéssica Sales, sua colega de partido, para o cargo.

“Eu acho que a Jéssica Sales reúne todas as condições. Tem experiência política porque foi deputada federal. Acabou de sair de uma eleição em Cruzeiro do Sul com uma diferença de menos de 180 votos, então ela quase venceu as eleições fora do poder. É uma liderança da região do Juruá. Todas as pesquisas, até mesmo para o Senado, mostram que ela sempre aparece bem posicionada”, salientou.

“Então, naquela região, que é tão importante e ajuda a decidir uma eleição, a Jéssica fará muita diferença, além de ser uma pessoa muito querida no MDB e capaz de transitar em todos os municípios. Assim, a nossa sugestão é o nome da Jéssica, sim, com todo o respeito aos demais nomes, mas acredito que ela é quem mais pode colaborar nessa chapa, que pode ser uma grande novidade, tendo duas mulheres à frente do governo do Acre”, concluiu.