Maria Alice pede para colocar piercing e diverte Zé Felipe: “Já ia arrumar uma agulha”

Zé Felipe revelou um pedido inusitado de sua filha mais velha, Maria Alice, nesta quarta-feira (11/3). Aos 4 anos, a pequena surpreendeu ao pedir para colocar um piercing na boca e na sobrancelha. O cantor entrou na resenha e brincou que já estava pronto para pegar a agulha, mas a menina rapidamente mudou de ideia e explicou que é só quando for adulta.

Nos stories do Instagram, Zé começou a filmar a menina e pediu para ela repetir o pedido em frente às câmeras: “Que que você me pediu, Mariazinha? Quê?”, perguntou o cantor. Maria Alice não se intimidou e revelou o desejo: “Piercing. Na minha boca e na sobrancelha”, ela contou enquanto dava risada. “Aqui na sobrancelha? Vai, bora, cadê?”, Zé liberou.

Apesar de receber uma resposta positiva, Maria Alice mudou de ideia: “Não, quando eu ficar adulta”, ela explicou ao pai, que ficou aliviado: “Ah, tá. Achei que era agora, uai. Já ia arrumar uma agulha ali para nós. Não é não? Você acha que eu ponho também ou nada?”, Zé perguntou se deveria mudar de visual e a pequena confirmou: “Põe! Põe papai, põe papai!”, disparou.

Vale lembrar que Zé Felipe enfrenta um pequeno desentendimento com a ex-mulher, Virginia. A mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, chamou atenção ao publicar um vídeo com a filha do meio, afirmando que só ela podia maquiar a menina. O registro foi visto como uma possível indireta, depois que Ana Castela, outra ex de Zé Felipe, viralizou com um vídeo maquiando a filha.

Zé não deixou o caso passar batido e se manifestou nas redes: “Sabe qual foi o meu erro, às vezes? Em falar, guardar. Que não deixa de ser um erro. Só, não posicionar… Às vezes evitar um conflito ali que poderia resolver alguma coisa. Esse foi o meu defeito. É isso”, afirmou. Por outro lado, o cantor também deixou claro que não tem nada para falar sobre a ex.

