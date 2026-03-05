Maria Cândida lidera live especial da LeoDias TV para comentar o Oscar 2026

07/03/2026
A LeoDias TV também vai entrar no clima da maior premiação do cinema. No dia 15 de março, o canal realizará uma live especial para acompanhar e comentar o Oscar 2026, em um formato de react que promete seguir a cerimônia até o anúncio do último prêmio da noite.

A apresentação ficará a cargo de Maria Cândida, que tem experiência nesse tipo de cobertura. Ela já participou de transmissões do Oscar ao lado do saudoso Rubens Ewald Filho na TNT e agora assume a condução da live a partir das 20h do domingo de premiação.

Ao lado dela, um time de primeira. Arlindo Grund será o responsável pelos comentários do tapete vermelho, enquanto o ator Leonardo Miggiorin participa analisando a cerimônia e os filmes indicados. Representando o portal LeoDias estarão o jornalista Eduardo Reis e o editor-chefe Luiz Henrique Oliveira.

A proposta da LeoDias TV é acompanhar toda a noite do Oscar 2026 em tempo real, com comentários, reações e participações especiais ao longo da transmissão.

Também estão previstos links ao vivo em diferentes pontos, como São Paulo e Recife, diretamente do Cinema São Luiz, local que aparece no filme “O Agente Secreto”, indicado a quatro estatuetas. Além disso, convidados entrarão durante a live para comentar os principais momentos da premiação.

A transmissão seguirá até o final da cerimônia, quando for anunciado o prêmio de Melhor Filme, encerrando uma das noites mais aguardadas do calendário do cinema mundial. A influenciadora Stefany Vaz e Ciro Hamen, os atores Vinicius de Oliveira (Central do Brasil) e Letícia Rodrigues (Tremembé), e o cantor Johnny Hooker estão entre os convidados especiais ao longo da live, entre outros grandes nomes.

