Marina Ruy Baborsa revela cautela para uso de aliança milionária: “Depende do lugar”

Marina Ruy Barbosa ficou noiva do empresário Abdul Fares em outubro de 2023. Para marcar o momento especial, a atriz ganhou uma aliança luxuosa, avaliada em mais de R$1 milhão. Em conversa com o titular do portal LeoDias, durante o lançamento do ATTO 8, da BYD, nesta quarta-feira (4/3), a artista revelou que possui uma cerca cautela para usar a joia valiosa.

Questionada por LeoDias, contou se usa aliança de compromisso. “Uso aliança de noivado, mas nem sempre”, pontuou.

Marina afirmou que não usa o anel especial constantemente. “Nem sempre. Acho que tem momentos, né? Então às vezes, até carnaval, por exemplo [não uso]. Depende do lugar que eu vou e do nível de consciência que eu vou estar. Para não perder, né?”, declarou.

A atriz ressaltou o medo de perder a joia. “Se eu não estiver muito ligada, vai que eu… Vai que cai [do meu dedo]. Aí não vai ser legal”, disse ela.

Marina Ruy Barbosa ficou noiva de Abdul Fares em 2023, com um pedido realizado durante uma viagem do casal a Dubai, nos Emirados Árabes. Na ocasião, ela ganhou a joia cravejada de diamantes, que é avaliada em mais de R$1 milhão.