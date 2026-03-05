07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Marina Ruy Baborsa revela cautela para uso de aliança milionária: “Depende do lugar”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
marina-ruy-baborsa-revela-cautela-para-uso-de-alianca-milionaria:-“depende-do-lugar”

Marina Ruy Barbosa ficou noiva do empresário Abdul Fares em outubro de 2023. Para marcar o momento especial, a atriz ganhou uma aliança luxuosa, avaliada em mais de R$1 milhão. Em conversa com o titular do portal LeoDias, durante o lançamento do ATTO 8, da BYD, nesta quarta-feira (4/3), a artista revelou que possui uma cerca cautela para usar a joia valiosa.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Questionada por LeoDias, contou se usa aliança de compromisso. “Uso aliança de noivado, mas nem sempre”, pontuou.

Veja as fotos

Foto/Divulgação
Marina Ruy Barbosa surge deslumbrante em evento da BYDFoto/Divulgação
Foto/Divulgação
Marina Ruy Barbosa desacelera após CarnavalFoto/Divulgação
Foto: Divulgação
Marina Ruy BarbosaFoto: Divulgação
Foto: Portal LeoDias
Marina Ruy BarbosaFoto: Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Marina Ruy BarbosaFoto: Portal LeoDias

Leia Também

Aguinaldo Silva já reuniu os ex Marina Ruy Barbosa e Klebber Toledo em cena em “Império”
Carla Bittencourt

Aguinaldo Silva já reuniu os ex Marina Ruy Barbosa e Klebber Toledo em cena em “Império”

Aguinaldo Silva quer Marina Ruy Barbosa para protagonizar sua novela na Globo
Carla Bittencourt

Aguinaldo Silva quer Marina Ruy Barbosa para protagonizar sua novela na Globo

Além de encarnar Suzane von Richthofen, Marina Ruy Barbosa estreia como produtora de série
Carla Bittencourt

Além de encarnar Suzane von Richthofen, Marina Ruy Barbosa estreia como produtora de série

“Cloud”, candidato do Japão ao Oscar, ganha data de estreia no Brasil
Cultura

“Cloud”, candidato do Japão ao Oscar, ganha data de estreia no Brasil

Marina afirmou que não usa o anel especial constantemente. “Nem sempre. Acho que tem momentos, né? Então às vezes, até carnaval, por exemplo [não uso]. Depende do lugar que eu vou e do nível de consciência que eu vou estar. Para não perder, né?”, declarou.

A atriz ressaltou o medo de perder a joia. “Se eu não estiver muito ligada, vai que eu… Vai que cai [do meu dedo]. Aí não vai ser legal”, disse ela.

Marina Ruy Barbosa ficou noiva de Abdul Fares em 2023, com um pedido realizado durante uma viagem do casal a Dubai, nos Emirados Árabes. Na ocasião, ela ganhou a joia cravejada de diamantes, que é avaliada em mais de R$1 milhão.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.