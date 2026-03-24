arisa Orth emociona web ao relembrar parceria com Gerson Brenner na estreia de ambos na TV

A noite de segunda-feira (23/03) marcou o adeus a Gerson Brenner, um dos rostos mais promissores da TV nos anos 90, que faleceu aos 66 anos. Entre as muitas vozes que se levantaram para honrar sua memória, a de Marisa Orth ecoou com especial nostalgia.
A atriz, que viveu a impetuosa Nicinha em Rainha da Sucata, estreou na TV exatamente ao lado de Brenner na trama de Silvio de Abreu.

Em um post emocionante no Instagram, Marisa destacou a “triste coincidência” de assistir à reexibição da novela na TV Globo justamente no dia da partida do amigo. “Foi uma novela muito boa para nós dois. Fomos lançados com muito sucesso para todo o Brasil. Isso mudou completamente a nossa vida”, recordou.

O Trio de Dona Armênia

Na trama de 1990, Gerson Brenner interpretava Gerson, o filho primogênito da icônica Dona Armênia (Aracy Balabanian), famosa pelo bordão de querer “colocar o prédio no chón”. Marisa lembrou com carinho dessa dinâmica familiar fictícia que conquistou o país.

Com informações do Metrópoles.

“Eu poderia apostar que a mamãe das ‘filhinhas’ vai estar te esperando ao chegar no céu. Ela foi minha mãe também, viu? Manda um milhão de beijos para eles”, escreveu a atriz, mencionando também o mestre Flávio Migliaccio.

“Agora você está livre”

Marisa não deixou de mencionar a trajetória hercúlea de Brenner após o atentado criminoso que sofreu em 1998, que comprometeu sua fala e movimentos no auge da carreira. Para a atriz, a morte representa o fim de um caminho de limitações físicas impostas pela tragédia.

“O caminho do Gerson foi muito difícil. Hoje é dia de lembrar dele lindo! Feliz, forte e talentoso. Agora você está livre, Gerson”, finalizou a atriz, desejando que o amigo descanse em paz.

