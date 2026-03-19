Marvvila passa por cirurgias após descobrir tumor no ouvido: “Em processo de recuperação”

A assessoria da artista tranquilizou os fãs, explicou que o procedimento já estava planejado e confirmou o retorno aos palcos para o início de abril

Henrique Carlos

19/03/2026 às 11:16

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Marvvila (Reprodução / Instagram)

A semana começou com uma pausa estratégica na agenda da cantora Marvvila para cuidar da saúde e sua assessoria divulgou um comunicado para tranquilizar os fãs. Na última terça-feira (17/3), a artista precisou passar por um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor benigno localizado no ouvido esquerdo.

O problema foi diagnosticado após a pagodeira e ex-BBB relatar episódios de fortes dores na região. Apesar do susto natural com a palavra “tumor”, a equipe da cantora confirmou que a intervenção foi um sucesso absoluto. Aproveitando a ida ao centro cirúrgico e a necessidade de anestesia, a artista também realizou outras duas operações na área facial.

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Abrir em tela cheia Marvvila no hospitalReprodução Marvvila no hospitalReprodução MarvvilaKauã Gabriel/ Palmer Assessoria de Comunicação

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Marvvila fez uma correção de desvio de septo e a redução dos cornetos nasais (frequentemente chamados de carne esponjosa). O foco dessas duas intervenções extras é melhorar a respiração da artista, garantindo mais qualidade de vida e, consequentemente, mais fôlego para suas apresentações musicais.

A assessoria de comunicação da cantora fez questão de ressaltar que a internação não foi fruto de nenhuma emergência de última hora. Toda a bateria de cirurgias já havia sido rigorosamente planejada pela equipe de Marvvila, o que evitou o cancelamento repentino de shows e compromissos com contratantes.

Agora, a cantora segue sob acompanhamento médico e cumprirá um período de repouso absoluto nas próximas semanas para garantir uma cicatrização perfeita. Os fãs, por outro lado, não precisarão esperar muito: o retorno oficial de Marvvila aos palcos já está marcado para o dia 4 de abril, quando ela retomará integralmente sua agenda.

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Tags:Marvvila

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Fonte: Portal Leo Dias