ContilPop
Com emenda de Meire Serafim, viveiro visitado por Mazinho pode chegar a 1 milhão de mudas

Estrutura localizada no km 40 da BR-364 já produz 500 mil mudas e vai beneficiar agricultores familiares com plantio de café.

Mazinho Serafim visita viveiro de mudas na Fazenda Cerejeira, no km 40 da BR-364, durante agenda com produtores rurais de Sena Madureira.
Mazinho Serafim visita viveiro de mudas na Fazenda Cerejeira, no km 40 da BR-364, durante agenda com produtores rurais de Sena Madureira/Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, visitou nesta sexta-feira (6) a Fazenda Cerejeira, localizada no quilômetro 40 da BR-364, em Sena Madureira, acompanhado de produtores rurais da região.

Durante a agenda, ele verificou a estrutura do viveiro instalado na propriedade, que atualmente produz cerca de 500 mil mudas destinadas ao fortalecimento da agricultura familiar no município. Segundo ele, o preparo do solo só foi possível graças a parceria entre a deputada federal Meire Serafim, sua esposa, e o governo do estado, por meio da Seagro.

“Foi ela quem destinou recursos de suas emendas para adquirir equipamentos essenciais, como tratores e grades, utilizados para arar a terra”, afirmou.

Na visita, o ex-prefeito esteve ao lado do chefe da Secretaria Estadual de Agricultura, Adoneyson Pacheco, para acompanhar a qualidade das mudas e verificar se elas atendem aos padrões técnicos necessários para distribuição aos agricultores. “Verifiquei de perto a estrutura do viveiro, que hoje produz 500 mil mudas, mas a expectativa é que no próximo ano chegue a 1 milhão”, afirmou Mazinho.

De acordo com Mazinho, nesta primeira etapa devem ser liberadas 50 mil mudas para produtores da agricultura familiar que já estão com o solo preparado para o plantio de café.

A iniciativa busca fortalecer a produção agrícola no município e incentivar o avanço da cafeicultura em Sena Madureira.

Veja o vídeo:

