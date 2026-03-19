MC Gui nega traição e contesta acusações após término com Georgia Azevedo

Em entrevista a um podcast, funkeiro afirmou que relação já estava desgastada antes da separação

Heloísa Cipriano

19/03/2026 às 11:29

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MC Gui detalhou fim do relacionamento com Georgia Azevedo (Reprodução: YouTube/

PodShape Podcast)

Após a repercussão do término com Georgia Azevedo, MC Gui decidiu apresentar sua versão dos fatos. Em entrevista recente ao podcast PodShape, o artista afirmou que o relacionamento já enfrentava problemas e que a decisão de encerrar a história foi tomada em comum acordo. Segundo ele, a separação ocorreu no dia 16 de janeiro, quando ambos reconheceram que a relação não estava mais funcionando.

O cantor explicou que somente uma semana depois tornou público o rompimento e, já solteiro, passou a sair com amigos e conhecer outras pessoas. Ele destacou que o envolvimento com uma nova parceira aconteceu após o fim do namoro e reforçou que não houve infidelidade.

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Abrir em tela cheia MC Gui e Georgia AzevedoFoto: Instagram MC Gui e Georgia AzevedoFotos: Dilson Silva/ AgNews/Montagem MC GuiFoto: Reprodução Instagram Georgia AzevedoFoto: Reprodução Instagram/@georgiaaazevedo MC GuiFoto: Reprodução/Instagram @mcgui

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“A minha última viagem com a minha ex-companheira foi para Fernando de Noronha, nós ficamos 15 dias. Antes do final do ano, em 2025 ainda, acabei na semana do Natal tendo uma discussão e não passei o Natal com a minha ex-companheira, passei com a minha família. Eu entendi que realmente meu relacionamento estava chegando ao fim. A verdade é que vinha de um relacionamento ruim. Tanto é que nós conversamos muito sobre isso quando eu fui até a casa dela conversar para terminar a nossa relação. Não teve traição, não teve absolutamente nada de ilícito dentro da nossa relação, a não ser o desconforto de um com o outro. Um dia antes da viagem, eu busquei ela e tentei conversar com ela. Falei: ‘A gente tá indo pra essa viagem pra tentar salvar a nossa relação’. E não conseguimos, mano. Quando chegou em São Paulo, eu me despedi dela, ela foi pra casa dela, eu fui pra minha e no dia 16 a gente encerrou o nosso relacionamento. Uma semana depois eu acabei postando o término do relacionamento”, contou MC Gui durante a conversa.

O funkeiro também comentou o desconforto com a exposição de sua vida pessoal na internet. De acordo com ele, cerca de dez dias após o término, começaram as críticas e acusações, o que teria causado constrangimento para ambos. “Três dias depois que eu postei, ou quatro, eu acabei conhecendo outras pessoas. Fui pra algumas festas, que eu já estava solteiro há quase 10 dias. E aí aconteceu que eu fui exposto depois”, narrou, dizendo não entender a motivação para que questões privadas fossem levadas ao público.

Outro ponto abordado foi o suposto impasse financeiro envolvendo uma viagem feita pelo casal. Georgia alegou nas redes sociais que valores superiores a R$ 20 mil não teriam sido devolvidos. O artista negou qualquer pendência e declarou que cumpriu todos os acordos antes mesmo da separação. Na entrevista, ele afirmou ainda que diversas informações divulgadas seriam inverídicas, mas preferiu não se aprofundar no tema. “Isso aí vai ser resolvido longe da internet”, pontuou.

Ao contextualizar a cronologia dos acontecimentos, MC Gui relatou que aguardou cerca de uma semana para comunicar oficialmente o fim do namoro, pois queria ter certeza da decisão antes de se pronunciar publicamente. Segundo ele, a intenção agora é encerrar o assunto e evitar novos conflitos.

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Tags:Georgia Azevedo, MC Gui, relacionamento, término, Traição

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Fonte: Portal Leo Dias