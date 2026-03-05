mc-livinho-faz-desabafo-emocionante-sobre-pausa-na-carreira;-veja

07/03/2026
ContilPop
Escrito por Bacci Notícias
O cantor de funk MC Livinho fez um desabafo emocionante nesta quinta-feira (5) sobre a pausa que irá fazer em sua carreira musical. Em entrevista à Veja São Paulo, ele explicou por que tomou essa decisão. O hiato será por tempo indeterminado, segundo o artista.

“Por trás do artista existe um ser humano que precisa ter um tempo para si. Para evitar o que acontece muitas vezes: pessoas perderem a própria vida, buscarem refúgio em drogas ou tomarem alguma atitude irreversível. Pensei, conversei com a minha equipe e resolvi dar uma pausa na carreira por tempo indeterminado”, disse o cantor.

De acordo com Livinho, a pausa visa a sua saúde mental. Ele afirmou que o ano de 2025 foi determinante para sua decisão: “Tomei essa iniciativa porque vi e vejo muitos artistas tendo burnout ou tomando atitudes impensáveis. O ano passado foi um dos piores da minha vida. Tive um acidente, outras coisas pessoais aconteceram. Às vezes é uma bagagem muito grande que temos que carregar”.

Por fim, Livinho revelou o que busca neste período: “Busco alinhar o espiritual, o mental e o emocional. É um tempo sabático para entender o que eu quero”, completou.

Turnê de despedida de MC Livinho

Antes da pausa, o cantor fará uma turnê de despedida no decorrer de 2026, com os shows que já haviam sido agendados anteriormente. A turnê foi batizada de ‘Fazer Falta’, nome de um de seus maiores hits.

O nome faz referência a um marco em sua trajetória profissional e agora ganha um novo significado. Livinho anunciou que serão 12 apresentações selecionadas pelo país, com uma proposta de retrospectiva emocional. Os destinos ainda não foram divulgados.

A pausa permitirá que o artista dedique mais tempo à família, aos filhos e a si próprio, cuidando da saúde mental longe da vida corrida e competitiva dos palcos.

