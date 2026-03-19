19/03/2026
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MDA e Ifac lançam Programa Florestas Produtivas com R$ 6 milhões para região do Tarauacá/Envira

A iniciativa prevê a implantação de 100 hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs)

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Lançamento do Programa Florestas Produtivas
Lançamento do Programa Florestas Produtivas/Foto: Ascom

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Instituto Federal do Acre realizaram, no campus de Tarauacá, o lançamento do Programa Florestas Produtivas, com investimento de R$ 6 milhões voltado ao fortalecimento da agricultura familiar na região do Tarauacá/Envira.

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A iniciativa prevê a implantação de 100 hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs), com foco na ampliação da produção, geração de renda e promoção do desenvolvimento sustentável. Serão contemplados os municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão.

O programa integra o conjunto de ações do Governo Federal voltadas à retomada e ao fortalecimento de políticas públicas para a agricultura familiar, priorizadas na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Programa Florestas Produtivas integra ações de incentivo à produção sustentável

O Programa Florestas Produtivas integra ações de incentivo à produção sustentável/Foto: Ascom

O superintendente do MDA no Acre destacou a importância estratégica do investimento e da parceria institucional: “Estamos falando de um investimento de R$ 6 milhões que chega para fortalecer a presença do Governo Lula na região, gerando produção, renda e oportunidades para os agricultores familiares. A parceria entre MDA e IFAC garante que essa política pública chegue com qualidade, assistência técnica e resultados concretos para Tarauacá, Feijó e Jordão.”

Durante o lançamento, o reitor do IFAC, Fábio Stock, ressaltou a relevância da iniciativa para a atuação da instituição no interior do estado: “Esse é um investimento muito importante para uma região onde o IFAC já atua de forma consolidada, com o campus de Tarauacá, e que agora avança com a implantação do campus de Feijó. A partir da extensão, conseguimos levar conhecimento, tecnologia e apoio direto aos agricultores familiares, fortalecendo os sistemas agroflorestais e o desenvolvimento sustentável.”

A iniciativa prevê a implantação de 100 hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs)

A iniciativa prevê a implantação de 100 hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs)/Foto: Ascom

Representando o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Feijó, Maria Jucileide destacou a importância do investimento para a região e o papel dos movimentos sociais na construção das políticas públicas: “A gente agradece por esse investimento chegar numa região que muitas vezes é esquecida. É muito importante que essas ações sejam construídas junto com os movimentos sociais, com quem está no dia a dia da agricultura familiar. Também agradecemos ao superintendente Cesário, que sempre tem olhado com atenção para os agricultores e agricultoras da nossa região.”

O Programa Florestas Produtivas integra ações de incentivo à produção sustentável e à valorização dos sistemas agroflorestais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias agricultoras e para a preservação ambiental na região.

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