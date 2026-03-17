MDB define nesta terça quem será o vice de Mailza; Jéssica é a preferida, diz Tanizio

A executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) define nesta terça-feira (17) um nome do partido para ocupar o cargo de vice na chapa da vice-governadora Mailza Assis na disputa ao Governo em 2026.

A informação foi dada ao ContilNet por uma das maiores lideranças do partido, o deputado estadual Tanizio Sá. A reunião para definir o nome será às 15h, na sede do partido.

“O presidente convocou a reunião hoje às 15h na sede do MDB, com toda a executiva do MDB, para deliberar discussões, inclusive a questão do vice, a nossa chapa de deputado federal e estadual também. Estamos conversando e, nessa reunião, nós vamos definir já quem será o vice ou a vice da nossa governadora, conforme o presidente convocou a reunião”, afirmou.

Tanizio disse que o nome de Jéssica Sales pode ser o anunciado pelo MDB, já que o ex-prefeito Marcus Alexandre não tem interesse na vaga e a ex-deputada federal tem sido a mais cortejada.

“Existe uma real chance [de ser a Jéssica], porque o ex-prefeito Marcus Alexandre não tem interesse e até agora o partido não demonstrou nenhuma outra pessoa interessada. Então, hoje, seria unanimidade a candidatura da Jéssica pelo partido, eu acredito”, finalizou.