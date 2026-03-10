MDB deve oficializar aliança com Mailza até quinta e está satisfeito com propostas

O deputado estadual Tanizio Sá afirmou em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (10), que o MDB deve anunciar até a próxima quinta-feira (12) a parceria com os Progressistas em prol da pré-candidatura de Mailza Assis ao Governo em 2026.

Nesta segunda-feira (9), o PP oficializou a aliança com o Partido Liberal (PL) e outros partidos, anunciando Márcio Bittar como o segundo candidato ao Senado na chapa, sendo Gladson o primeiro. O MDB, no entanto, não participou do encontro.

Tanizio afirma que as negociações com a base governista estão avançando e que Mailza deve ir até a sede do partido na quinta para oficializar a aliança.

“Então, essa é uma articulação desde cedo. Você sabe que eu sou da base do governo. Tenho trabalhado desde o começo com a liderança do partido, com os cabeças brancas. O nosso presidente Wagner assumiu essa articulação lá também, e até quinta-feira deve sair um pronunciamento. Acredito que a governadora, na quinta-feira, deve estar visitando a gente no MDB. Agora fez essa aliança com o PL, e já está chegando o MDB, que já sinalizou”, afirmou o deputado.

Sá pontuou ainda que o MDB está satisfeito com o que o governo ofereceu ao partido: apoio às chapas proporcionais e a possibilidade de indicar o vice, que pode ser a ex-deputada Jéssica Sales.

“Sim, eu acho que um cargo importante é a vice-governadoria, né? Quem é que não quer ser vice-governador, né? Qualquer partido gostaria. Então, nós queremos ajuda para montar nossa chapa também, tanto estadual quanto federal, isso é importante. Estou muito feliz com essa visão do governo, da posição de contemplar o MDB. O MDB é um partido importante a nível nacional e estadual também, até porque a disputa em todo o estado foi com o MDB na eleição municipal. Unidos, somos mais fortes”, concluiu.