MDB fica de fora do encontro que oficializa aliança entre PP e PL nesta segunda

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) não vai participar do encontro desta segunda-feira (9), que oficializa a aliança entre o Progressistas e o Partido Liberal (PL) em prol da pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao Governo em 2026.

O comunicado enviado à imprensa pelo grupo destaca apenas os seguintes partidos, além do PP e do PL: União Brasil, Podemos, Solidariedade, PDT, PSDB, PRD, DC e Cidadania.

O MDB está em tratativas com o governo para firmar a aliança, mas a parceria não está 100% fechada, de acordo com o secretário de Governo, Luiz Calixto. Por esse motivo, o partido não foi inserido no encontro desta segunda.

“O MDB não vai estar porque se trata de uma aliança com o PL, hoje. Mas estamos nesse diálogo e fechando essa parceria, que é muito importante para a gente”, afirmou o secretário, que também está no grupo de articulação política da vice-governadora.

“Não está 100% fechado porque ainda estamos discutindo essa questão das chapas proporcionais, mas isso vai se resolver”, acrescentou o secretário.

No encontro desta segunda, o grupo oficializa a dobradinha da disputa ao Senado, com o governador Gladson Camelí e o senador Marcio Bittar.

Calixto afirmou ainda ao ContilNet que o MDB — que buscava indicar Jéssica Sales ao Senado — está ciente da chapa Camelí-Bittar.

“Eles estão cientes, e a conversa está evoluindo em outro sentido. Em breve, vamos anunciar também esta aliança”, concluiu.

Sobre o evento

O encontro desta segunda-feira está marcado para as 16h, na sede do Progressistas, com a presença do governador Gladson Camelí, da vice-governadora Mailza Assis, do senador Marcio Bittar e de outras lideranças dos partidos citados acima.