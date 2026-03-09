09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

MDB fica de fora do encontro que oficializa aliança entre PP e PL nesta segunda

No encontro desta segunda, o grupo oficializa a dobradinha da disputa ao Senado, com o governador Gladson Camelí e o senador Marcio Bittar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Mailza em conversa com os cabeças brancas do MDB/Foto: ContilNet

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) não vai participar do encontro desta segunda-feira (9), que oficializa a aliança entre o Progressistas e o Partido Liberal (PL) em prol da pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao Governo em 2026.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O comunicado enviado à imprensa pelo grupo destaca apenas os seguintes partidos, além do PP e do PL: União Brasil, Podemos, Solidariedade, PDT, PSDB, PRD, DC e Cidadania.

VEJA MAIS: Mailza e Gladson fecharam com Bittar, e o MDB ficou com o que deu

O MDB está em tratativas com o governo para firmar a aliança, mas a parceria não está 100% fechada, de acordo com o secretário de Governo, Luiz Calixto. Por esse motivo, o partido não foi inserido no encontro desta segunda.

Calixto disse o Governo segue dialogando com o MDB

Calixto disse o Governo segue dialogando com o MDB| Foto: Reprodução

“O MDB não vai estar porque se trata de uma aliança com o PL, hoje. Mas estamos nesse diálogo e fechando essa parceria, que é muito importante para a gente”, afirmou o secretário, que também está no grupo de articulação política da vice-governadora.

“Não está 100% fechado porque ainda estamos discutindo essa questão das chapas proporcionais, mas isso vai se resolver”, acrescentou o secretário.

No encontro desta segunda, o grupo oficializa a dobradinha da disputa ao Senado, com o governador Gladson Camelí e o senador Marcio Bittar.

Calixto afirmou ainda ao ContilNet que o MDB — que buscava indicar Jéssica Sales ao Senado — está ciente da chapa Camelí-Bittar.

“Eles estão cientes, e a conversa está evoluindo em outro sentido. Em breve, vamos anunciar também esta aliança”, concluiu.

Sobre o evento

O encontro desta segunda-feira está marcado para as 16h, na sede do Progressistas, com a presença do governador Gladson Camelí, da vice-governadora Mailza Assis, do senador Marcio Bittar e de outras lideranças dos partidos citados acima.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.