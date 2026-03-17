MEC reduz vagas de cursos de medicina com nota baixa; veja instituições afetadas

O Ministério da Educação instaurou, nesta terça-feira (17), processos para a supervisão dos cursos de medicina que tiveram desempenho abaixo do mínimo estabelecido pelo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o Enamed.
Dos 350 cursos de medicina com resultado divulgado ao público, 107 dos ofertantes tiveram notas entre 1 e 2, consideradas insuficientes pelo MEC. Para que um curso fique abaixo da nota mínima, ao menos 60% dos estudantes não alcançaram o nível mínimo de proficiência na prova aplicada.
Até o momento, a supervisão e sanções atingem 99 cursos dos que não atingiram a nota mínima. Do total de instituições abaixo da média, 87 são particulares.
As sanções aplicadas variam conforme a nota total atingida. Confira:
- cursos que estão abaixo dos 30% de aproveitamento terão a suspensão integral de novos ingressos, a proibição de aumento de vagas e suspensão do Fies (8 instituições afetadas)
- cursos com aproveitamento entre 30% e 39,9% terão redução em 50% das vagas já ofertadas, proibição da abertura novas vagas e suspensão do Fies (13 instituições afetadas)
- cursos com aproveitamento entre 40% e 49,9% terão a redução em 25% das vagas já ofertadas, proibição da abertura de novas vagas e a suspensão do Fies (33 instituições afetadas)
- cursos com 50% a 59,9% de aproveitamento terão a proibição da abertura de novas vagas (45 instituições afetadas)
As medidas cautelares valem até a divulgação dos resultados do Enamed de 2026, quando as instituições poderão tentar uma nova colocação e evitar novas sanções. Os cursos terão 30 dias para manifestar recurso contra a supervisão e medidas impostas.
Participam do Enamed todos os cursos de medicina exceto os ministrados em instituições estaduais e municipais, que não passam pelo processo de autorização do MEC.
O que é a supervisão
A supervisão do MEC é um procedimento administrativo aplicados nas instituições com desempenho abaixo do mínimo. Com o resultado, a pasta passa a monitorar a qualidade do ensino ofertado, além de cobrar da instituição a elaboração de um plano de melhorias, incluindo mudanças estruturais e no corpo docente se necessário.
Caso não cumpra o plano de melhoria acordados, as sanções podem ser escaladas até o fechamento do curso em questão.
Confira os cursos afetados:
Nota inferior a 30%
- UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
- UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS
- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
- FACULDADE DE DRACENA
- CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER
- FACULDADE METROPOLITANA
- CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE
- CENTRO UNIVERSI
Nota entre 30% e 39,9%
- CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
- UNIVERSIDADE BRASIL
- UNIVERSIDADE DO CONTESTADO
- UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
- UNIVERSIDADE NILTON LINS
- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA
- CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS AMÉRICAS
- FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA
- CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI – FAMETRO
- FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC DE ARARAS
- FACULDADE ESTÁCIO DE JARAGUÁ DO SUL
- FACULDADE ZARNS – ITUMBIARA
Nota entre 40% e 49,9%
- FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PENÁPOLIS
- UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
- UNIVERSIDADE IGUAÇU
- UNIVERSIDADE SANTO AMARO
- UNIVERSIDADE DE MARÍLIA
- UNIVERSIDADE PARANAENSE
- UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
- AFYA UNIVERSIDADE UNIGRANRIO
- CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS
- UNIVERSIDADE DE CUIABÁ
- CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE BARREIRAS
- CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO
- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA FÉ DO SUL
- AFYA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PORTO VELHO
- CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ
- FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA
- AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA
- FACULDADE ATTITUS EDUCAÇÃO PASSO FUNDO
- AFYA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAPERUNA
- CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU
- FACULDADE MORGANA POTRICH
- AFYA FACULDADE DE PORTO NACIONAL
- FACULDADE UNINASSAU VILHENA
- CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMESC
- FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA
- FACULDADE ESTÁCIO DE ALAGOINHAS
- FACULDADE ATENAS PASSOS
- FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO
- AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
- FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBÁ
- FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ
- AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTA INÊS
Nota entre 50% e 59,9%
- FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA
- UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA
- UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
- FACULDADE SANTA MARCELINA
- UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
- UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
- AFYA UNIVERSIDADE UNIGRANRIO
- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA
- FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS
- UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE
- UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
- UNIVERSIDADE ANHANGUERA
- UNIVERSIDADE DE GURUPI
- UNIVERSIDADE CEUMA
- UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI
- CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO
- UNIVERSIDADE DE ITAÚNA
- CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA
- CENTRO UNIVERSITÁRIO ZARNS – SALVADOR
- CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIME
- CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS
- CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG
- FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC
- FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA
- FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA
- FACULDADE DE MINAS BH
- FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ – FACENE/RN
- CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA
- CENTRO UNIVERSITÁRIO VÉRTICE
- AFYA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA
- AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARABÁ
- AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
- AFYA FACULDADE DE PARNAÍBA
- FACULDADE PITÁGORAS DE MEDICINA DE EUNÁPOLIS
- AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITABUNA
- FACULDADE AGES DE MEDICINA
- FACULDADE ATENAS SETE LAGOAS
- FACULDADE AGES DE MEDICINA DE IRECÊ
Fonte: InfoMoney